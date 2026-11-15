La carrera hacia las urnas también deja tiempo para las anécdotas

Bailando, poniéndose la camiseta y ondeando la bandera. En el mitin de hoy del partido socialista había al menos ocho ministros acompañando al presidente del gobierno. Quienes también estaban eran los padres de Pedro Sánchez. Especialmente hemos visto a su madre, que ha decidido sacar a bailar al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, muy cariñosos entre aplausos del resto de ministros. Pedro Sánchez, lanzado, se ha vuelto a poner la camiseta, como lleva haciendo ya desde que comenzase la precampaña. Hoy incluso se ha señalado la frase que luce en la camiseta, "Con la fuerza de la gente", como si fuera un deportista que acaba de renovar con su equipo. Seguro que, tras las elecciones, le gustaría portar una camiseta que pusiera "Pedro 2030".

Los candidatos entregados

En el mitin de Vox, con centenares de seguidores que han tenido que quedarse fuera del pabellón por falta de aforo, Santiago Abascal ha hecho un alarde de agilidad subiéndose al techo de un coche para, megáfono en mano, dirigirse a todos los que se concentraban allí: "Muchas gracias por haber venido". Miriam Nogueras, de Junts, también dice estar dándolo todo estos días e incluso comiendo poco y eso, dice, hoy le ha pasado una mala jugada: "Ay, perdón, que se me bajan los pantalones".

Ataques cruzados entre rivales

Ayer Ayuso sacaba una camiseta con una frase en francés que decía: "Me gusta la fruta", aludiendo a su polémica frase pronunciada en la grada del Congreso de los Diputados. Hoy, portando una sudadera amarilla muy llamativa, ironizaba con los bailes del presidente durante la campaña. Sánchez le devolvía el ataque diciendo que "La buena política da sus frutos, no su fruta, sus frutos". Feijóo, por su parte, bromeaba con los múltiples casos de corrupción que rodean al presidente del Gobierno: "No voy a enumerarlos, mis compañeras tampoco lo han hecho, porque si no, en fin... no comemos". El líder de los populares se ha mostrado muy confiado, llegando a decir que "vamos bien, estamos a tope" a falta de dos semanas para las elecciones.

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