La llegada de migrantes a Canarias bate un récord de 32 años: 1.568 en 15 cayucos en un solo día

La situación en Canarias sigue estando al límite. Este pasado sábado la comunidad autónoma batió todos los récords de acogida de inmigrantes, siendo un total de 1.568 los que llegaron a las islas Canarias en el que también fue un día histórico en cuanto a la llegada de cayucos, 15 en apenas 24 horas.

Como no puede ser de otra manera, los servicios de emergencia están desbordados y han pedido que se actué de urgencia para poder atender y dar cobijo a la mayoría de los que llegan.

Récord de 32 años: 1.568 inmigrantes en 15 cayucos... ¡en un solo día!

Más de 1.500 (1568) personas a bordo de 15 cayucos en apenas un día, esa es desde ya la cifra más alta registrada en los últimos 32 años. Además, 167 eran menores de edad.

Más de 8.000 migrantes en noviembre solo a El Hierro

Las cifras de este mes de noviembre no pueden ser más preocupantes. A día de hoy, 15 de noviembre, más de 8.000 migrantes han llegado solo a El Hierro (una isla de 12.000 habitantes), superando las cifras de todo noviembre de 2023, que fue uno de los años de mayor presión migratoria. Un total de 1.317 inmigrantes llegaron a El Hierro este sábado.

Muchos de los migrantes que han llegado a El Hierro en las últimas semanas han pasado entre cuatro y siete días en alta mar a bordo de cayucos que parten de Senegal, Gambia y Mauritania, recorriendo cientos de kilómetros por una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Una travesía que, en ocasiones, se prolonga durante horas de espera en el puerto antes de recibir asistencia.

Por otra parte, a las 14:00 ha llegado, también a la isla de El Hierro, un cayuco escoltado por Salvamento Marítimo hasta el puerto de La Restinga, aunque de momento no se ha podido ofrecer más detalles acerca del número de personas que viajaban en la embarcación.

Este mismo domingo, el lehendakari, Imanol Pradales, ha explicado que espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "esté a la altura" para hacer frente a la emergencia migratoria en El Hierro y "no vuelva a tropezar en la misma piedra de Ceuta".

Pradales ha mostrado su preocupación ante el repunte migratorio en El Hierro y, citando al Papa León XIV, ha dicho que "la dignidad humana no pierde valor al cruzar una frontera".

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