Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Crisis migratoria

La llegada de migrantes a Canarias bate un récord de 32 años: 1.568 en 15 cayucos en un solo día

Este pasado sábado 167 de los 1.568 eran menores de edad. Canarias sigue batiendo récords negativos de llegadas migratorias.

Llegada de un cayuco a la isla canaria de El Hierro

La llegada de migrantes a Canarias bate un récord de 32 años: 1.568 en 15 cayucos en un solo día | EFE

Publicidad

Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
Publicado:

La situación en Canarias sigue estando al límite. Este pasado sábado la comunidad autónoma batió todos los récords de acogida de inmigrantes, siendo un total de 1.568 los que llegaron a las islas Canarias en el que también fue un día histórico en cuanto a la llegada de cayucos, 15 en apenas 24 horas.

Como no puede ser de otra manera, los servicios de emergencia están desbordados y han pedido que se actué de urgencia para poder atender y dar cobijo a la mayoría de los que llegan.

Récord de 32 años: 1.568 inmigrantes en 15 cayucos... ¡en un solo día!

Más de 1.500 (1568) personas a bordo de 15 cayucos en apenas un día, esa es desde ya la cifra más alta registrada en los últimos 32 años. Además, 167 eran menores de edad.

Más de 8.000 migrantes en noviembre solo a El Hierro

Las cifras de este mes de noviembre no pueden ser más preocupantes. A día de hoy, 15 de noviembre, más de 8.000 migrantes han llegado solo a El Hierro (una isla de 12.000 habitantes), superando las cifras de todo noviembre de 2023, que fue uno de los años de mayor presión migratoria. Un total de 1.317 inmigrantes llegaron a El Hierro este sábado.

Muchos de los migrantes que han llegado a El Hierro en las últimas semanas han pasado entre cuatro y siete días en alta mar a bordo de cayucos que parten de Senegal, Gambia y Mauritania, recorriendo cientos de kilómetros por una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Una travesía que, en ocasiones, se prolonga durante horas de espera en el puerto antes de recibir asistencia.

Por otra parte, a las 14:00 ha llegado, también a la isla de El Hierro, un cayuco escoltado por Salvamento Marítimo hasta el puerto de La Restinga, aunque de momento no se ha podido ofrecer más detalles acerca del número de personas que viajaban en la embarcación.

Este mismo domingo, el lehendakari, Imanol Pradales, ha explicado que espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "esté a la altura" para hacer frente a la emergencia migratoria en El Hierro y "no vuelva a tropezar en la misma piedra de Ceuta".

Pradales ha mostrado su preocupación ante el repunte migratorio en El Hierro y, citando al Papa León XIV, ha dicho que "la dignidad humana no pierde valor al cruzar una frontera".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La carrera Ponle Freno de Madrid bate todos sus récords de participación en una nueva marea solidaria

La carrera Ponle Freno de Madrid bate todos sus récords de participación en una nueva marea solidaria

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy

Noticias de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026

La carrera Ponle Freno de Madrid bate todos sus récords de participación en una nueva marea solidaria

La carrera Ponle Freno de Madrid bate todos sus récords de participación en una nueva marea solidaria

Coche patrulla de la Policía Local de Málaga

Un portero de discoteca en Málaga sobrevive a un disparo en el pecho gracias a una medalla

Llegada de un cayuco a la isla canaria de El Hierro
Crisis migratoria

La llegada de migrantes a Canarias bate un récord de 32 años: 1.568 en 15 cayucos en un solo día

Dos mujeres caminan por un andén de la estación de Ave Madrid - Puerta de Atocha
SERVICIO FERROVIARIO

Descarrila un tren de mercancías en Zarzalejo y obliga a cortar la línea entre Madrid y Ávila

Imagen del suceso.
SUCESO CANTABRIA

Muere apuñalado un joven de entre 25 y 30 años en el centro de Muriedas, en Cantabria

La Guardia Civil investiga las circunstancias del suceso, ocurrido esta madrugada en el centro urbano de Muriedas. En Parla, otro hombre de 30 años ha resultado herido grave tras una agresión.

Detenidos los autores del atraco a la joyería de Torrijos, Toledo
Robos

Detenidos los autores del atraco a la joyería de Torrijos, Toledo

Los autores cometieron el robo durante el despliegue de efectivos que se había volcado en atender el accidente ferroviario de Urda el pasado 28 de octubre

Sale a la venta la XBOX

Efemérides de hoy 15 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 15 de noviembre?

Imagen de un QR

España, el segundo país más afectado por estas estafas: "El peligro está detrás del QR"

Encendido Vigo

Vigo inaugura la Navidad en el planeta y reivindica su modelo como referente del siglo XXI

Publicidad