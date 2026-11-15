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SERVICIO FERROVIARIO

Descarrila un tren de mercancías en Zarzalejo y obliga a cortar la línea entre Madrid y Ávila

El accidente ha dejado suspendida la circulación entre Robledo de Chavela y Zarzalejo. El maquinista, de 33 años, ha sido trasladado al hospital con heridas leves.

Dos mujeres caminan por un andén de la estación de Ave Madrid - Puerta de Atocha

Dos mujeres caminan por un andén de la estación de Ave Madrid - Puerta de Atocha Europa Press

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Irene Delgado
Irene Delgado
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La circulación ferroviaria entre Robledo de Chavela y Zarzalejo permanece suspendida este domingo después de que un tren de mercancías descarrilara a primera hora de la mañana en este último municipio madrileño. El incidente afecta a los trenes de media distancia que conectan Madrid con Ávila y ha obligado a Renfe a habilitar un servicio alternativo de autobús para los viajeros.

El descarrilamiento se ha producido sobre las 3:48 horas. Según han confirmado fuentes de Renfe a Europa Press, el convoy pertenece a la compañía Captrain y el maquinista era su único ocupante.

El trabajador, un hombre de 33 años, ha sido atendido por los sanitarios del Summa 112 y trasladado al Hospital Puerta de Hierro por dolores de espalda. Según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, sus heridas no revisten gravedad.

Servicio alternativo de autobús

Renfe ha comunicado la suspensión de la circulación en el tramo afectado a través de su cuenta en la red social X. Para reducir las consecuencias del corte ferroviario, la compañía ha puesto en marcha un servicio alternativo de autobús entre El Escorial y Robledo de Chavela.

La interrupción afecta a los servicios regionales que realizan el recorrido entre Madrid y Ávila mientras continúa suspendido el tráfico ferroviario entre Robledo de Chavela y Zarzalejo.

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