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Yolanda Díaz aspira a convertirse en la primera mujer y la primera española en dirigir la Organización Internacional del Trabajo

La vicepresidenta segunda del Gobierno aspira a convertirse en la primera española al frente de la Organización Internacional del Trabajo. El actual director general parte como favorito para renovar su mandato.

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Yolanda Díaz se enfrenta a Gilbert Houngbo por la dirección de la OIT | Antena 3 Noticias

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se juega este lunes 16 de noviembre su futuro al frente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La ministra de Trabajo compite con el actual director general, Gilbert Houngbo, en una votación que decidirá quién dirigirá el organismo durante los próximos cinco años.

La elección se celebrará a puerta cerrada a partir de las 10:00 horas y estará en manos de los 56 miembros del Consejo de Administración: 28 representantes de los gobiernos, 14 de los trabajadores y otros 14 de las organizaciones empresariales. La candidatura de Díaz es la única alternativa a Houngbo después de que el exministro peruano Javier González-Olaechea b el pasado 2 de noviembre.

Houngbo parte como favorito para continuar en el cargo

El actual responsable de la OIT llega a la votación con el respaldo de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), que anunciaron su apoyo el 30 de octubre.

Sin embargo, el equipo de Yolanda Díaz confía en que el resultado sea más ajustado de lo previsto. Una de las incógnitas está en el voto de los representantes sindicales, después de que la Confederación Europea de Sindicatos (CES) expresara su desacuerdo con el respaldo de la CSI a Houngbo.

Las propuestas de Yolanda Díaz para reformar la OIT

La vicepresidenta presentó su candidatura en julio con el objetivo de impulsar cambios en el funcionamiento de la organización. Entre sus propuestas se encuentran reforzar la influencia internacional de la OIT, mejorar su situación económica y avanzar hacia una gestión más democrática.

El organismo atraviesa dificultades presupuestarias por la reducción de las aportaciones de varios países, entre ellos Estados Unidos. Esta situación ha llevado a estudiar la eliminación de al menosby ha provocado protestas entre sus empleados.

La OIT nunca ha tenido una directora general

Fundada en 1919 y con sede en Ginebra, la Organización Internacional del Trabajo ha contado con 11 directores generales. Todos han sido hombres y ninguno de nacionalidad española. Si Díaz consigue imponerse, se convertirá en la primera mujer y la primera española en dirigir la institución. El mandato comenzará el 1 de octubre de 2027 y finalizará el 30 de septiembre de 2032.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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