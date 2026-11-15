La nave Starship de Space X regresa a Texas tras completar su vuelo orbital más largo

La nave 'Starship', de SpaceX, ha regresado a la torre de lanzamiento de Texas, Estados Unidos, tras haber completado su vuelo orbital más largo, de un total de más de 22 horas y 14 vueltas a la Tierra.

La compañía de Elon Musk ha logrado recuperar por primera vez la nave, de 52 metros, mediante dos brazos mecánicos que la han sujetado en el aire.

Esta ha sido la primera vez en la historia de los cohetes que una etapa superior regresa desde la órbita y queda a salvo en posición vertical, lo que podría permitir su reutilización.

"Starship está claramente diseñada para ser un vehículo de lanzamiento reutilizable y para sobrevivir a la reentrada atmosférica. Por lo tanto, es fundamental que no dejemos el vehículo en órbita en caso de que reingrese a la atmósfera de forma inesperada y vuelva a sobrevolar zonas terrestres o pobladas", ha asegurado Jeremy Pedro, director de sistemas de propulsión de Starship en SpaceX.

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