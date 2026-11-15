Echeverría tras el ataque sufrido en Hernani: "No tenemos miedo y recorreremos toda Gipuzkoa"

El cabeza de lista del PP al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, ha asegurado este domingo que continuará recorriendo todos los municipios del territorio durante la campaña electoral pese a los incidentes registrados en los últimos días. "No tenemos miedo y vamos a seguir recorriendo Gipuzkoa, le pese a quien le pese y nos apedree quien nos apedree", ha advertido durante un acto celebrado en San Sebastián.

El candidato popular ha denunciado la "violencia política de máxima gravedad" que, a su juicio, sufre Euskadi y ha acusado a los "herederos de ETA" de mantener "secuestradas" la libertad y la democracia. Sus declaraciones llegan después de que el PP tuviera que suspender este sábado un acto informativo en Hernani, donde sus representantes denunciaron el lanzamiento de huevos, piedras, botellas y petardos. Los candidatos tuvieron que abandonar la localidad escoltados por la Ertzaintza.

"Hernani no ha sido el final, ha sido el principio de esta campaña electoral", ha asegurado Echeverría, que ha insistido en que mantendrá su intención de visitar todos los pueblos de Gipuzkoa, aunque con posibles modificaciones por motivos de seguridad.

El dirigente popular también ha recordado los incidentes denunciados esta semana en la sede del PP en Barakaldo, donde, según ha explicado, un grupo de encapuchados irrumpió en las instalaciones y agredió a dos jóvenes que trataron de defenderlas. Ambos tuvieron que ser trasladados al hospital.

"Se ha acabado lo de poner la otra mejilla"

En el acto, celebrado en la plaza Easo de San Sebastián, también han intervenido el presidente nacional de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, y el presidente de la organización juvenil en Euskadi, Luis Peña.

Dancausa ha respaldado la continuidad de la campaña y ha asegurado que su formación no renunciará a acudir a ningún municipio por las amenazas o los ataques. "Aquí, en el País Vasco, se ha acabado lo de poner la otra mejilla", ha afirmado. También ha defendido que los populares seguirán "dando la cara" y defendiendo sus ideas "con la cabeza alta y con la cara descubierta".

Feijóo exige a Sánchez que frene los ataques

Los incidentes también han provocado la reacción del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha reclamado a Pedro Sánchez que pida a sus socios de EH Bildu que no "violenten la campaña electoral".

Durante un mitin en Santander, Feijóo ha criticado los apoyos parlamentarios que han permitido al presidente del Gobierno mantenerse en el poder y ha reclamado que se ponga fin a las agresiones contra los representantes populares. "Dígale a sus socios que no violenten la campaña, que no le peguen patadas y puñetazos a los chavales", ha afirmado.

Además, ha anunciado que realizará una parada en Gipuzkoa durante la campaña para mostrar su respaldo a Echeverría tras los incidentes de Hernani.

Por su parte, el candidato popular ha aprovechado su intervención para presentar al PP como la alternativa política en Euskadi frente al PNV, el PSOE y EH Bildu, formaciones a las que ha acusado de compartir un mismo modelo político.