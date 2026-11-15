Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

CAMPAÑA ELECTORAL

Echeverría tras el ataque sufrido en Hernani: "No tenemos miedo y recorreremos toda Gipuzkoa"

El candidato del PP al Congreso denuncia los ataques sufridos en Hernani y anuncia que mantendrá su campaña, mientras Feijóo exige a Sánchez que pida a Bildu que no "violente" los actos electorales y anuncia una visita al territorio.

Jon Echeverría, candidato del PP al Congreso por Gipuzkoa.

Echeverría tras el ataque sufrido en Hernani: "No tenemos miedo y recorreremos toda Gipuzkoa" | Europa Press

Publicidad

Irene Delgado
Irene Delgado
Publicado:

El cabeza de lista del PP al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, ha asegurado este domingo que continuará recorriendo todos los municipios del territorio durante la campaña electoral pese a los incidentes registrados en los últimos días. "No tenemos miedo y vamos a seguir recorriendo Gipuzkoa, le pese a quien le pese y nos apedree quien nos apedree", ha advertido durante un acto celebrado en San Sebastián.

El candidato popular ha denunciado la "violencia política de máxima gravedad" que, a su juicio, sufre Euskadi y ha acusado a los "herederos de ETA" de mantener "secuestradas" la libertad y la democracia. Sus declaraciones llegan después de que el PP tuviera que suspender este sábado un acto informativo en Hernani, donde sus representantes denunciaron el lanzamiento de huevos, piedras, botellas y petardos. Los candidatos tuvieron que abandonar la localidad escoltados por la Ertzaintza.

"Hernani no ha sido el final, ha sido el principio de esta campaña electoral", ha asegurado Echeverría, que ha insistido en que mantendrá su intención de visitar todos los pueblos de Gipuzkoa, aunque con posibles modificaciones por motivos de seguridad.

El dirigente popular también ha recordado los incidentes denunciados esta semana en la sede del PP en Barakaldo, donde, según ha explicado, un grupo de encapuchados irrumpió en las instalaciones y agredió a dos jóvenes que trataron de defenderlas. Ambos tuvieron que ser trasladados al hospital.

"Se ha acabado lo de poner la otra mejilla"

En el acto, celebrado en la plaza Easo de San Sebastián, también han intervenido el presidente nacional de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, y el presidente de la organización juvenil en Euskadi, Luis Peña.

Dancausa ha respaldado la continuidad de la campaña y ha asegurado que su formación no renunciará a acudir a ningún municipio por las amenazas o los ataques. "Aquí, en el País Vasco, se ha acabado lo de poner la otra mejilla", ha afirmado. También ha defendido que los populares seguirán "dando la cara" y defendiendo sus ideas "con la cabeza alta y con la cara descubierta".

Feijóo exige a Sánchez que frene los ataques

Los incidentes también han provocado la reacción del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha reclamado a Pedro Sánchez que pida a sus socios de EH Bildu que no "violenten la campaña electoral".

Durante un mitin en Santander, Feijóo ha criticado los apoyos parlamentarios que han permitido al presidente del Gobierno mantenerse en el poder y ha reclamado que se ponga fin a las agresiones contra los representantes populares. "Dígale a sus socios que no violenten la campaña, que no le peguen patadas y puñetazos a los chavales", ha afirmado.

Además, ha anunciado que realizará una parada en Gipuzkoa durante la campaña para mostrar su respaldo a Echeverría tras los incidentes de Hernani.

Por su parte, el candidato popular ha aprovechado su intervención para presentar al PP como la alternativa política en Euskadi frente al PNV, el PSOE y EH Bildu, formaciones a las que ha acusado de compartir un mismo modelo político.

La investigación de la UCO y la búsqueda del voto joven marcan el inicio de la campaña electoral

Feijóo y Sánchez, en actos de campaña

Publicidad

España

Imagen de Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau

Última hora de las elecciones generales en directo: Vivienda, cuidados y pensiones centran las promesas de los partidos en el tercer día de campaña

Jon Echeverría, candidato del PP al Congreso por Gipuzkoa.

Echeverría tras el ataque sufrido en Hernani: "No tenemos miedo y recorreremos toda Gipuzkoa"

Papeletas en un colegio electoral

¿Puede un partido modificar su programa después de publicarlo?

Mesa electoral
Elecciones genereales

¿Qué es la Administración Electoral y cómo funciona?

Imagen de archivo de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo
29-N

Los partidos sitúan la vivienda, la sanidad y la inmigración en el centro del 29N

Imagen de detalle de una urna en un colegio de Plasencia
CAMPAÑA

Las últimas investigaciones judiciales marcan el primer sábado de campaña electoral

En este primer fin de semana de campaña vuelve a ganar protagonismo la corrupción. Solo esta semana se han producido varias actuaciones judiciales sobre casos que afectan al PSOE. Las investigaciones siguen, y marcan la campaña electoral.

Ada Colau en campaña electoral
Campaña

Colau acusa a la derecha de ser "cruel con los vulnerables, pero cobarde para dar la cara"

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N defiende los servicios públicos y los derechos sociales durante un acto de campaña en Sevilla, donde también ha criticado al PP y Vox.

Abascal en un acto electoral en Almería

Abascal carga contra las encuestas y la "mafia de Sánchez": "Nos lo jugamos todo, es ahora o nunca"

Antena 3 Noticias

Nvidia, infidelidad y pérdidas millonarias

Feijóo resume ocho años de Gobierno "en un ministerio, el de Transportes": "De Ábalos a Puente y siempre Sánchez"

Feijóo promete una vicepresidencia para gestionar la vivienda y construir un millón de casas

Publicidad