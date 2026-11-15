Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

SUCESO CANTABRIA

Muere apuñalado un joven de entre 25 y 30 años en el centro de Muriedas, en Cantabria

La Guardia Civil investiga las circunstancias del suceso, ocurrido esta madrugada en el centro urbano de Muriedas. En Parla, otro hombre de 30 años ha resultado herido grave tras una agresión.

Imagen del suceso.

Imagen del suceso. Europa Press

Publicidad

Irene Delgado
Irene Delgado
Publicado:

Un joven de entre 25 y 30 años ha fallecido esta madrugada tras sufrir una agresión con arma blanca en el centro urbano de Muriedas, en el municipio cántabro de Camargo. La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte y trata de identificar al autor.

Los hechos han ocurrido sobre las 03:30 horas en la avenida de Bilbao, donde se han personado efectivos de la Policía Local de Camargo y de la Guardia Civil tras recibir un aviso. A su llegada, han encontrado al joven con heridas por arma blanca.

Los servicios de emergencia han practicado maniobras de reanimación a la víctima, pero no han podido salvarle la vida.

La Policía Local ha acordonado la zona junto a los agentes de la Guardia Civil para facilitar el trabajo de la Policía Judicial, que ha examinado el lugar de los hechos.

Por el momento, no se ha facilitado la identidad del fallecido. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar quién está detrás de la agresión.

Herido grave un hombre de 30 años tras sufrir una agresión en Parla

Un hombre de 30 años ha resultado herido de gravedad esta madrugada tras sufrir una agresión en plena vía pública en el municipio madrileño de Parla.

El aviso se ha recibido a las 3:11 horas en el teléfono de emergencias 112, alertando de una agresión en la calle Olivo, en el cruce con la calle Ramón y Cajal.

Hasta el lugar se han desplazado sanitarios del SUMMA 112, que han atendido a la víctima, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y una herida incisa en la mejilla.

Tras ser estabilizado por los equipos sanitarios, el hombre ha sido trasladado en una UVI móvil al Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado con pronóstico grave.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión.

El Hierro al límite ante la llegada continua de cayucos: "Estamos agotados"

Rescate de un cayuco en aguas próximas a El Hierro

Publicidad

Sociedad

Llegada de un cayuco a la isla canaria de El Hierro

La llegada de migrantes a Canarias bate un récord de 32 años: 1.568 en 15 cayucos en un solo día

Dos mujeres caminan por un andén de la estación de Ave Madrid - Puerta de Atocha

Descarrila un tren de mercancías en Zarzalejo y obliga a cortar la línea entre Madrid y Ávila

Imagen del suceso.

Muere apuñalado un joven de entre 25 y 30 años en el centro de Muriedas, en Cantabria

Detenidos los autores del atraco a la joyería de Torrijos, Toledo
Robos

Detenidos los autores del atraco a la joyería de Torrijos, Toledo

Sale a la venta la XBOX
Efemérides

Efemérides de hoy 15 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 15 de noviembre?

Imagen de un QR
Estafas

España, el segundo país más afectado por estas estafas: "El peligro está detrás del QR"

Los fraudes mediante códigos QR han aumentado un 146 % en los últimos trimestres y España concentra el 17 % de las detecciones mundiales. Los delincuentes aprovechan su uso cotidiano para suplantar páginas de bancos, parquímetros y empresas de mensajería.

Encendido Vigo
Luces vigo

Vigo inaugura la Navidad en el planeta y reivindica su modelo como referente del siglo XXI

El desfile de Disney, con más de 20 figuras y 250 participantes, protagoniza el inicio de una campaña que impulsa el turismo, con hoteles al 95 % los fines de semana y nuevas oportunidades de negocio.

Mordedura de perro

Confirman un nuevo caso de rabia en Ceuta en un perro procedente de Marruecos

Rescate de un cayuco en aguas próximas a El Hierro

El Hierro al límite ante la llegada continua de cayucos: "Estamos agotados"

La llegada de Cayucos a El Hierro no cesa

Más de 1.200 migrantes llegan a El Hierro en apenas 48 horas

Publicidad