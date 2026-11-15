Muere apuñalado un joven de entre 25 y 30 años en el centro de Muriedas, en Cantabria

Un joven de entre 25 y 30 años ha fallecido esta madrugada tras sufrir una agresión con arma blanca en el centro urbano de Muriedas, en el municipio cántabro de Camargo. La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte y trata de identificar al autor.

Los hechos han ocurrido sobre las 03:30 horas en la avenida de Bilbao, donde se han personado efectivos de la Policía Local de Camargo y de la Guardia Civil tras recibir un aviso. A su llegada, han encontrado al joven con heridas por arma blanca.

Los servicios de emergencia han practicado maniobras de reanimación a la víctima, pero no han podido salvarle la vida.

La Policía Local ha acordonado la zona junto a los agentes de la Guardia Civil para facilitar el trabajo de la Policía Judicial, que ha examinado el lugar de los hechos.

Por el momento, no se ha facilitado la identidad del fallecido. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar quién está detrás de la agresión.

Herido grave un hombre de 30 años tras sufrir una agresión en Parla

Un hombre de 30 años ha resultado herido de gravedad esta madrugada tras sufrir una agresión en plena vía pública en el municipio madrileño de Parla.

El aviso se ha recibido a las 3:11 horas en el teléfono de emergencias 112, alertando de una agresión en la calle Olivo, en el cruce con la calle Ramón y Cajal.

Hasta el lugar se han desplazado sanitarios del SUMMA 112, que han atendido a la víctima, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y una herida incisa en la mejilla.

Tras ser estabilizado por los equipos sanitarios, el hombre ha sido trasladado en una UVI móvil al Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado con pronóstico grave.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión.