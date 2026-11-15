¿Qué es la Administración Electoral y cómo funciona?

El pasado 5 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el decreto por el que quedaron disueltas las Cortes tras el anuncio de Pedro Sánchez de convocar elecciones generales el próximo 29 de noviembre.

Según el Instituto Nacional de Estadística, en estos comicios podrán votar 38.728.356 electores y decidirán la composición del arco parlamentario. En total hay 350 diputados en juego y a cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos diputados. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla eligen un diputado cada una. Los 248 restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población.

En toda esta maquinaria electoral hay una figura clave que es la de la Administración Electoral, que es el conjunto de órganos cuyo objetivo es "garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad".

La Administración Electoral está formada por las Juntas Electorales, la central, la provincial, de zona y, en su caso, de comunidad autónoma, y también por las mesas electorales.

La Junta Electoral Central tiene su sede en Madrid, las Provinciales en las capitales de provincia, y las de Zona en las localidades cabeza de los partidos judiciales. Las Juntas de Zona de Ceuta y Melilla acumulan en sus respectivos distritos las funciones correspondientes a las Juntas Electorales Provinciales.

Las Juntas Electorales Provinciales tienen su sede en las capitales de provincia y están integradas por tres Vocales, Magistrados de la Audiencia Provincial correspondiente, y dos Vocales nombrados por la Junta Electoral Central entre Catedráticos y Profesores Titulares de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología o juristas de reconocido prestigio residentes en la provincia.

Las Juntas Electorales de Zona tienen su sede en las 303 localidades cabeza de los partidos judiciales existentes en las elecciones Locales de 1979. Las Juntas de Zona de Ceuta y Melilla acumulan en sus respectivos distritos las funciones correspondientes a las Juntas Electorales Provinciales.