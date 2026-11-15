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Música
Vídeo: Sánchez recomienda música en Spotify y Feijóo le responde con una sorpresa inesperada
El presidente del Gobierno comparte una canción de Alcalá Norte mientras el líder del PP aprovecha la plataforma para difundir su programa electoral en formato audiolibro.
La música también se cuela en la campaña electoral del 29N. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han utilizado sus redes sociales para compartir recomendaciones de Spotify, aunque con contenidos diferentes.
El presidente del Gobierno ha publicado en X una recomendación musical mientras se desplazaba a Alcorcón. "De camino a Alcorcón disfrutando del nuevo disco de Alcalá Norte", ha escrito Sánchez.
Feijóo comparte su programa electoral
Por su parte, el líder del Partido Popular ha optado por una propuesta distinta. En lugar de recomendar una canción, Feijóo ha compartido el programa electoral del PP en formato audiolibro. "Este fin de semana, también les recomiendo "Spoti". No es una lista de reproducción para distraerse de los problemas de España, sino un programa para solucionarlos".
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