Feijóo se compromete a "presentar los Presupuestos en la primavera de 2027" si gobierna tras las elecciones generales

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llega a Espejo Público tan solo unos minutos después de la comparecencia institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha anunciado que Carlos Cuerpo asumirá el Ministerio de Transportes. Tras valorar la dimisión de Puente y la intervención del presidente señalando que es el propio Sánchez quien "debería aplicarse el criterio de la dignidad" porque "dignidad", entre otras cosas, "significa aprobar los Presupuestos", Feijóo ha confirmado que, en caso de "tener la responsabilidad", es decir, si gobierna tras las elecciones generales del 29N, "en la primavera de 2027, presentaré Presupuestos".

Además, Núñez Feijóo ha detallado que "durante el verano, construiremos los Presupuestos del año 2028". "Esta legislatura no debería haber comenzado y por dignidad política esta legislatura, en el caso de que comenzase, debería haber acabado hace tiempo", ha agregado.

"La prioridad" de las primeras cuentas públicas será, "entre otras", la conservación y mantenimiento de las vías férreas y de las autovías, bajo la idea es aprobarlas en junio como tarde. Una vez cumplido este primer reto, se propone "construir" los PGE de 2028 durante el verano para presentarlos "en tiempo y forma", antes del 30 de septiembre. "El señor Sánchez lleva tres años sin presentar ninguno. Yo digo dos cosas: presentar dos Presupuestos y aprobar dos Presupuestos", ha destacado Feijóo.

"Una forma indigna de irse"

Sobre la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, Feijóo considera que "lleva 10 meses arrastrando un accidente mintiendo, igual que en el segundo", en referencia a las tragedias de Adamuz y Urda. La noticia, precisa el líder del PP, "es que Puente no lo haya hecho aún". El líder popular destaca que "el teatrillo de ayer en la diputación permanente para concluir en 'prime time' y decir 'que me voy' es una forma indigna de irse".

Feijóo ha destacado que el ya exministro de Transportes ha esperado a dimitir para tener en cuenta las encuestas: "A Puente le han dimitido las encuestas", ante lo que detalla que "Puente se va, pero Sánchez se queda, los heridos se quedan y se queda un sistema ferroviario que ha quebrado la confianza de nuestro país".

Ante la pregunta de Susanna Griso sobre si cree que ciertamente Puente comunicó su decisión a Sánchez tan solo unos minutos antes de hacerla pública, Feijóo ha dicho: "evidentemente que no". Ha señalado que durante los últimos días José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha hecho "el trabajo de campo" y, "finalizadas las encuestas", estaba claro que el Gobierno iba a tomar la decisión de que Puente dimitiera porque las encuestas "les daban una caída por debajo de los cien escaños".

El hasta este martes ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció el martes su dimisión y su renuncia también a formar parte de las listas del PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Puente informó de su renuncia al término de una comparecencia a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso, en la que aseguró que esta decisión la tomó en cuanto tuvo conocimiento del accidente de Urda (Toledo), que se produjo el paso miércoles y ha dejado, al menos, 69 víctimas mortales.