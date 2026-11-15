VÍDEO: El momento en el que el temporal en Galicia derrumba un puente y deja 133 incidencias

Las fuertes lluvias que afectan este domingo a Galicia han provocado numerosas incidencias en distintos puntos de la comunidad. Según el 112 Galicia, se han registrado 133 intervenciones entre las 00:00 y las 13:00 horas, principalmente por inundaciones, caídas de árboles y desprendimientos.

El temporal ha afectado a las cuatro provincias, especialmente a Pontevedra, aunque no se han registrado daños personales.

Se derrumba un puente en Ourense

Uno de los incidentes se ha producido en Baxeles, donde la fuerza del agua ha provocado el derrumbe del puente que conecta con San Vicente de Leira. La caída ha obligado a cortar la carretera OU-0807. El Ayuntamiento ha pedido a los vecinos de San Vicente de Leira y O Robledo que contacten con los servicios municipales para valorar posibles evacuaciones.