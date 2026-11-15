29N
Última hora de las elecciones generales en directo: Sánchez presenta en Alcorcón el programa del PSOE mientras Feijóo y Abascal recorren Santander y Cornellà
Los principales candidatos afrontan el tercer día de campaña con actos repartidos por toda España, con Colau en Zaragoza, Montero en Sevilla y los partidos nacionalistas en sus respectivos territorios
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El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, presentará este domingo en Alcorcón el programa electoral del PSOE para las elecciones del próximo 29 de noviembre. El acto, previsto en el sur de Madrid, será el principal mitin de los socialistas en el tercer día de campaña, a dos semanas de la cita con las urnas y después de sus primeros encuentros en Navarra, La Rioja y Mallorca.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajará a Santander para participar en un mitin junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. Tras celebrar actos en Madrid y Galicia durante las dos primeras jornadas, el candidato popular continuará su recorrido electoral en el norte del país.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, se desplazará hasta Cornellà de Llobregat, en Barcelona, después de haber iniciado la campaña en Madrid y visitado Almería y Murcia. Mientras, la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, protagonizará en Zaragoza el acto central de su formación, tras pasar por Madrid y Sevilla en los primeros días de campaña.
La candidata de Podemos, Irene Montero, también estará en Sevilla este domingo, después de sus actos en Palma y Las Palmas de Gran Canaria.
Los partidos nacionalistas concentrarán sus actividades en sus respectivos territorios. En Cataluña, Gabriel Rufián y Elisenda Alamany participarán en un acto de ERC en Tortosa, mientras que las candidatas de Junts por Barcelona y Girona, Miriam Nogueras y Marta Madrenas, estarán en Roses.
EH Bildu celebrará su principal encuentro en Atarrabia, con la presencia de Arkaitz Rodríguez y Eneka Maiz. Por su parte, el candidato del PNV por Álava, Gorka Urtaran, intervendrá en un acto en Alegría-Dulantzi.
La jornada se completará con la presencia de la líder del BNG, Ana Pontón, en un mitin en Viveiro junto a Olalla Rodil, candidata al Congreso por Lugo.
Última hora de las elecciones generales en directo: La estrategia de Chunta puede alterar el reparto de escaños en Teruel
Chunta Aragonesista ha decidido no presentar candidatura dentro del Frente Amplio Aragón para evitar dividir el voto de izquierdas y facilitar que esos apoyos se concentren en el PSOE. Una maniobra que podría modificar el reparto de los tres diputados que se eligen en esta provincia.
Según las estimaciones demoscópicas citadas por el sociólogo David Pac, PP, PSOE y Vox obtendrían actualmente un representante cada uno. La decisión de Chunta podría beneficiar a los socialistas, aunque también condiciona las expectativas de otras formaciones.
En el PP y Vox mantienen buenas sensaciones, aunque evitan confiarse. Los de Santiago Abascal consideran que existe una oportunidad para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa y han intensificado su presencia en Aragón. Por su parte, el PSOE confía en conseguir el escaño de Teruel gracias a la concentración del voto y al entendimiento con Chunta.
La formación de Jorge Pueyo también aspira a conseguir representación en Zaragoza y arrebatar un diputado a Vox.
Última hora de las elecciones generales en directo: Aragón ha acertado 16 veces al ganador de las generales
Aragón se ha convertido en uno de los territorios más observados en las citas electorales nacionales por su capacidad para anticipar el resultado de las urnas. Desde hace décadas, la comunidad reproduce los mismos resultados que el conjunto de España: quien gana en Aragón termina ganando también las elecciones generales. Un fenómeno que recuerda al de Ohio en Estados Unidos, donde el sentido del voto ha coincidido históricamente con el del vencedor de las presidenciales.
Esta particularidad quedó recogida en un libro publicado en 2015 por investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El sociólogo David Pac, de la Universidad de Zaragoza, explica que Aragón funciona como una representación a pequeña escala del electorado español, tanto por su estructura de voto como por sus características sociales.
Sin embargo, los expertos advierten de que haber acertado en las 16 últimas convocatorias no garantiza repetir el resultado en la próxima. Los partidos siguen de cerca las encuestas y evitan dar por segura una tendencia que podría romperse el 29N.
Última hora de las elecciones generales en directo: Colau suspende a Sánchez en vivienda
La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha reprochado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su gestión en materia de vivienda y considera que no ha cumplido sus compromisos. "Sánchez nos ha fallado en vivienda, ha suspendido", ha afirmado en una entrevista publicada este domingo en 'La Vanguardia'.
Colau ha justificado sus críticas al señalar que el presidente prometió regular los alquileres, pero tardó cinco años en hacerlo y dejó fuera los arrendamientos de temporada. A su juicio, el PSOE también ha mantenido "demasiada cercanía con el poder inmobiliario".
Frente a esta situación, la candidata ha defendido que su formación será una garantía para impulsar cambios en el mercado de la vivienda y combatir la especulación. Entre sus prioridades ha citado el aumento del parque público, la protección de los inquilinos y el apoyo a los pequeños propietarios, además de medidas contra quienes acumulan inmuebles con fines especulativos.
En este sentido, Colau ha situado en tres viviendas el límite para considerar a alguien pequeño propietario. Según su propuesta, quienes tengan más de tres inmuebles y los alquilen a precios asequibles no tendrían que pagar impuestos adicionales. Sin embargo, quienes superen el índice estatal de referencia deberán afrontar un gravamen del 10%.
La candidata también se ha referido a su propuesta 'Tax the rich' (Gravar a los ricos), cuya formulación ha reconocido que fue "una expresión excesivamente vehemente", pronunciada durante un discurso. No obstante, ha defendido que el fondo de la iniciativa es garantizar la "justicia fiscal".
En concreto, plantea que contribuyan más quienes concentran las mayores fortunas: 33 milmillonarios y alrededor de 230.000 personas con un patrimonio superior al millón de euros, sin incluir la vivienda habitual.
Última hora de las elecciones generales en directo: Los partidos nacionalistas reparten sus actos
Las formaciones nacionalistas y los partidos con implantación territorial también tendrán una agenda intensa este domingo.
En Cataluña, el cabeza de lista de ERC por Barcelona, Gabriel Rufián, y la secretaria general de la formación, Elisenda Alamany, intervendrán en un acto en Tortosa. Por parte de Junts, sus candidatas por Barcelona y Girona, Miriam Nogueras y Marta Madrenas, respectivamente, participarán en un encuentro electoral en Roses.
EH Bildu celebrará su principal acto de la jornada en Atarrabia, con la presencia de su secretario de Acción Política, Arkaitz Rodríguez, y su cabeza de lista por Navarra, Eneka Maiz.
El PNV tendrá como protagonista a Gorka Urtaran, cabeza de lista por Álava, que intervendrá en un acto en Alegría-Dulantzi. Por último, la líder del BNG, Ana Pontón, participará en el mitin de su formación en Viveiro junto a Olalla Rodil, candidata al Congreso por Lugo.
Última hora de las elecciones generales en directo: Colau y Montero, en Zaragoza y Sevilla
La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, protagonizará en Zaragoza el acto central de su formación. La exalcaldesa de Barcelona afronta su primera campaña electoral como aspirante a la Presidencia del Gobierno, después de celebrar encuentros en Madrid y Sevilla durante las dos primeras jornadas.
También se desplazará a la capital andaluza la candidata de Podemos, Irene Montero, que participará en un acto después de haber iniciado la campaña en Palma y Las Palmas de Gran Canaria.
Última hora de las elecciones generales en directo: Sánchez y Feijóo protagonizan la jornada
El PSOE ha reservado para Alcorcón, en el sur de la Comunidad de Madrid, la presentación de las propuestas con las que Sánchez aspira a revalidar la Presidencia del Gobierno. El jefe del Ejecutivo tiene previsto desgranar las principales líneas de su programa electoral durante un mitin que será el acto de referencia de los socialistas en esta jornada.
Por su parte, Feijóo viajará a Santander para participar en un encuentro político al mediodía junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. El dirigente popular ha celebrado sus dos primeros días de campaña en Madrid y Galicia, esta última su tierra de origen y el territorio donde desarrolló buena parte de su trayectoria política.
Abascal también continuará su recorrido electoral con una visita a Cornellà de Llobregat, en el área metropolitana de Barcelona. Tras inaugurar la campaña en Madrid y desplazarse el sábado a Almería y Murcia, dos territorios donde Vox cuenta con respaldo electoral, el líder de la formación llevará este domingo su mensaje a Cataluña.
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