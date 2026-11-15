Última hora de las elecciones generales en directo: Sánchez presenta en Alcorcón el programa del PSOE mientras Feijóo y Abascal recorren Santander y Cornellà

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, presentará este domingo en Alcorcón el programa electoral del PSOE para las elecciones del próximo 29 de noviembre. El acto, previsto en el sur de Madrid, será el principal mitin de los socialistas en el tercer día de campaña, a dos semanas de la cita con las urnas y después de sus primeros encuentros en Navarra, La Rioja y Mallorca.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajará a Santander para participar en un mitin junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. Tras celebrar actos en Madrid y Galicia durante las dos primeras jornadas, el candidato popular continuará su recorrido electoral en el norte del país.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se desplazará hasta Cornellà de Llobregat, en Barcelona, después de haber iniciado la campaña en Madrid y visitado Almería y Murcia. Mientras, la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, protagonizará en Zaragoza el acto central de su formación, tras pasar por Madrid y Sevilla en los primeros días de campaña.

La candidata de Podemos, Irene Montero, también estará en Sevilla este domingo, después de sus actos en Palma y Las Palmas de Gran Canaria.

Los partidos nacionalistas concentrarán sus actividades en sus respectivos territorios. En Cataluña, Gabriel Rufián y Elisenda Alamany participarán en un acto de ERC en Tortosa, mientras que las candidatas de Junts por Barcelona y Girona, Miriam Nogueras y Marta Madrenas, estarán en Roses.

EH Bildu celebrará su principal encuentro en Atarrabia, con la presencia de Arkaitz Rodríguez y Eneka Maiz. Por su parte, el candidato del PNV por Álava, Gorka Urtaran, intervendrá en un acto en Alegría-Dulantzi.

La jornada se completará con la presencia de la líder del BNG, Ana Pontón, en un mitin en Viveiro junto a Olalla Rodil, candidata al Congreso por Lugo.