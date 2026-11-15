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Un portero de discoteca en Málaga sobrevive a un disparo en el pecho gracias a una medalla

El miembro de seguridad fue trasladado inmediatamente a un hospital.

Coche patrulla de la Policía Local de Málaga

Coche patrulla de la Policía Local de Málaga antena3.com

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Juan Manuel M. Lardón | Antena 3 Noticias
Publicado:

Un portero de discoteca en Málaga ha sufrido un disparo en el pecho esta madrugada y ha sobrevivido, según informan fuentes policiales, porque portaba una medalla que amortiguó el impacto de la bala.

Una medalla podría haberle salvado la vida

El incidente ha tenido lugar sobre las 7:30 de la mañana en sala de fiestas situada en la calle Flauta Mágica de Málaga, donde los presuntos autores, un grupo de personas que todavía no han sido identificadas, huyeron del lugar de los hechos.

Nada más recibir el disparo de bala, el hombre, de 49 años, fue trasladado rápidamente a un centro hospitalario de la ciudad malagueña.

La Policía Nacional también ha informado que mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y detener a los presuntos responsables.

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