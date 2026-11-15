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¿Puede un partido modificar su programa después de publicarlo?

Consulta aquí si un partido puede modificar su programa después de publicarlo de cara a las elecciones generales del 29N en España.

Papeletas en un colegio electoral

Papeletas en un colegio electoral Europa Press

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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El próximo 29 de noviembre se celebrarán elecciones a Cortes Generales, en las que podrán participar 38.728.356 votantes. Resolvemos algunas de las dudas más frecuentes que surgen en periodos electorales.

En base al alrtículo 48 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, "las candidaturas no pueden ser objeto de modificación una vez presentadas, salvo en el plazo habilitado para la subsanación de irregularidades previsto en el artículo anterior y sólo por fallecimiento o renuncia del titular o como consecuencia del propio trámite de subsanación", dicho plazo es de 48 horas desde su presentación.

Elecciones generales

El Consejo de Ministros extraordinario del 5 de octubre de 2026 aprobó el real decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones al Congreso de los Diputados y el Senado, que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de 2026. Este real decreto se publicó en el Boletín Oficial del Estado el martes 6 de octubre, fecha en la que entró en vigor.

El Instituto Nacional de Estadística detalla que en estos comicios podrán votar 38.728.356 electores; 35.958.711 residen en España y 2.769.645, en el extranjero. De los electores residentes en España, 1.615.127 podrán participar por primera vez en unas elecciones generales, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación a Cortes, celebrada el 23 de julio de 2023.

En estas elecciones generales, pueden votar todos los españoles mayores de edad inscritos en el censo electoral, tanto residentes en España como residentes en el extranjero. Además de a través del voto presencial, pueden ejercer este derecho mediante el voto por correo. No pueden votar las personas condenadas por sentencia judicial firme a pena de privación del derecho de sufragio.

En España, no es obligatorio votar. Ninguna persona puede ser obligada o coaccionada en el ejercicio de su derecho de sufragio, ni tampoco a revelar su voto.

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