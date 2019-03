Zapatero augura una "leve recuperación" para España en lo que queda de año

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que espera que la economía española crezca en torno a dos décimas en el tercer trimestre del año con respecto al anterior, una tasa que será similar a la registrada en el segundo trimestre.



En la penúltima sesión de control al Gobierno en el Congreso, Zapatero reconoció, no obstante, que el cumplimiento de la previsión de crecimiento del 1,3 % para el conjunto del año dependerá de cómo evolucionen las tensiones financieras generadas por las incertidumbres en torno a la situación de Grecia.



"A día de hoy, la aproximación que podemos hacer es que seguirá un crecimiento de leve recuperación, más allá de cuál sea la cifra final de crecimiento interanual, que estará en función de la circunstancia de tensión financiera y de expectativa económica y de confianza", ha dicho.

A este respecto, ha añadido que en estos momentos la confianza "trasciende con mucho lo que son las estrictas fronteras" de España y las expectativas económicas depende del comportamiento de las grandes economías europeas, que en el segundo trimestre crecieron menos de lo esperado.



En respuesta al presidente del PP, Mariano Rajoy, Zapatero ha afirmado que el Gobierno "siempre dice la verdad" e hizo hincapié en que las previsiones pueden ser "más o menos acertadas", pero no son una "foto fija de lo que va a suceder inexorablemente".



"Lógicamente las previsiones tienen que corresponderse con las circunstancias", ha afirmado el presidente, que ha insistido en que las incertidumbres económicas y las tensiones financieras pueden afectar a las proyecciones de crecimiento del Ejecutivo para 2011.



Estas explicaciones no han satisfecho al líder de la oposición, que ha acusado al presidente de no decir la verdad y de falta de realismo. A juicio de Rajoy, será muy difícil que el año termine con un crecimiento económico del 1,3 %, una tasa de desempleo por debajo del 20 % y una recuperación del consumo de las familias, cifras que -según ha recalcado- no corroboran ni la Comisión Europea ni el Fondo Monetario Internacional "ni ningún servicio de estudios español o extranjero".



"Es muy difícil que vuelva la confianza cuando no se dice la verdad, cuando no se es realista y no se explican las cosas como son", ha dicho Rajoy, que ha asegurado que él "siempre" dirá la verdad a los españoles, porque son "una sociedad madura, que tiene derecho a saber lo que está ocurriendo".

En este sentido, ha insistido en que Zapatero no es fiable puesto que a lo largo de los últimos años ha dicho que no había crisis, que España tenía el mejor sistema financiero del mundo o que la deuda pública no era un problema.