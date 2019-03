El Tribunal Constitucional deniega los recursos de 16 etarras contra la 'Parot'

La sala de vacaciones del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso de 16 presos de ETA contra la aplicación de la llamada "doctrina Parot", al entender que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que amparó a la reclusa Inés del Río no tiene "carácter definitivo".



Según fuentes del Constitucional, estos 16 reclusos etarras pidieron al TC que revisara su situación a raíz de la citada sentencia del TEDH que consideró "irregular" la aplicación de la "doctrina Parot" en el caso de Inés del Río. La sala de vacaciones, integrada por el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, el vicepresidente Ramón Rodríguez Arribas, y el magistrado Pablo Pérez-Tremps, ha adoptado esta decisión tras una reunión de una hora y al constatar que esa sentencia está aún pendiente de ser recurrida ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo.



Los presos afectados por la medida son Ignacio Fernández Delarriona Pérez de Luco, Nicolás Francisco Rodríguez, Itziar Sustacha, Miren Maitena Sagastume Arrieta, Bautista Barandella Iriarte, Ignacio Orotegi Otandorena, Juan María Gabirondo Aogote, José Ängel Biguri Camino, Jokin Mirena Sancho Biurrun, Kepa Mirena Solana Arrondo, Miren Gotxone López Luzuriaga Fernández, Iñigo Akaiturri Irazabal, Javier Martínez Izaguirre, Raúl Ibáñez Díez, Ignacio Erro Zazo e Inmaculada Pacho Martín.



El tribunal con sede en Estrasburgo condenó el pasado 10 de julio a España por aplicar esta doctrina que supone la aplicación de redenciones sobre el total de la condena a un preso, y no sobre el máximo de 30 años, con la consiguiente ampliación de su estancia en prisión, al considerar que se vulneró la Convención Europea de Derechos Humanos porque se aplicaron penas de forma retroactiva en perjuicio de los presos. Nada más conocerse esta decisión, el Gobierno anunció que el próximo mes de septiembre recurriría ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la decisión sobre Del Río, que aún no es firme.



Hasta ahora el TC sólo ha estimado cuatro recursos

Por el momento, el alto tribunal ha estimado los recursos de cuatro presos de ETA, en todos los casos antes de que se conociera el pronunciamiento del TEDH. El pasado 29 de marzo se anularon las resoluciones que permitieron extender la prisión a José Ignacio Gaztañaga, que fue uno de los primeros presos a los que se aplicó la doctrina, hace seis años, Juan María Igarataundi y José María Pérez Díaz; y el 1 de junio benefició con una sentencia similar a Luis María Lizarralde Izaguirre.

Del resto de recursos vistos por el Pleno, que sumaban casi la treinta, la mayoría de internos de la banda, unos cuantos fueron inadmitidos y el resto rechazados.

Los razonamientos del Constitucional no pasaban por entrar en el fondo de la "doctrina Parot", cosa que sí ha hecho el tribunal de Estrasburgo, sino que se limitaron a estimar los recursos de aquellos presos a los que se extendió la prisión cuando ya contaban con un pronunciamiento firme sobre su fecha de licenciamiento.