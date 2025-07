Sánchez reconoce que fue él quien confió en Cerdán y Ábalos pero asegura que seguirá al frente por "responsabilidad"

El Partido Socialista ha afrontado este sábado su Comité Federal envuelto en una crisis sin precedentes.

El acto ha arrancado con demora y con polémica por la renuncia de Francisco Salazar, persona de confianza de propio Pedro Sánchez y que iba a ser nombrado en este encuentro como adjunto a la secretaría de organización del partido.

El presidente del Gobierno ha reconocido la situación complicada que está viviendo el partido y ha perdido perdón a los socialistas por haber confiado en personas que no lo merecían y ha prometido que el PSOE derrotará la corrupción tanto interna como externa.

Con este mensaje ha iniciado Pedro Sánchez su discurso en el Comité, en el que ha admitido el momento difícil que vive su partido por la corrupción, pero ha insistido en que no rehuirán este desafío. "Soy consciente de que están siendo días difíciles para el partido y para el Gobierno de España. Vamos a hacernos cargo de la situación. Quiero pediros perdón lo quiero hacer una vez más a vosotros porque me equivoqué al depositar la confianza en personas que no la merecían pero con la misma convicción no vamos a fallar a la hora de abordar la regeneración. Fui yo quien confió en ellos", ha manifestado, a la vez que ha recalcado que la traición sufrida es dolorosa.

Sánchez ha insistido además en que los socialistas no son como el Partido Popular. "Nosotros no hacemos la vista gorda", ha apuntado, además de señalar que el PSOE "está hecho de gente buena, de gente honrada, de gente trabajadora, de gente humilde que jamás metería la mano en la caja", ha insistido. "Vosotros y vosotras me elegisteis como capitán de este barco. Y el capitán no se desentiende cuando viene mala mar, se queda a capear el temporal, a salvar el mundo y a ganar", ha dicho Sánchez, que ha sido recibido por el Comité en pie con un aplauso.

Trece medidas para luchar contra la corrupción

En este contexto crítico para los socialistas, Pedro Sánchez ha anunciado la aprobación de trece medidas encaminadas a luchar contra la corrupción interna, después de afirmar que ya han "dado pasos muy importantes", que "no han sido suficiente porque hay personas que se lo han saltado".

Entre las enumeradas se encuentran: actualizar el portal de transparencia; reforzar la comisión de ética y garantías, que recibirá copia de los escritos del canal de denuncia y podrá actuar de oficio; incluir una referencia en el código ético: el carácter anónimo de los denunciantes y que todos los cargos tengan la obligación de denunciar cualquier irregularidad o reforzar la autonomía del sistema del cumplimiento normativo: que dependa de la ejecutiva federal.

"El machismo es incompatible con nuestros valores"

Ante los audios de Ábalos y Koldo hablando de prostitución, audios que Sánchez ha calificado de "vergonzosos", el presidente ha asegurado: "El feminismo no es un postureo que se haga en manifestaciones y poniéndose un lazo violeta. El cuerpo de una mujer no está en venta y en nuestro partido no puede haber cabida para quien tenga un comportamiento contrario. Tolerancia cero contra cualquier comportamiento machista", ha asegurado Sánchez.

El líder del PSOE ha lanzado un llamamiento a las mujeres socialistas víctimas de acoso sexual por compañeros de partido.

Y sobre el acoso sexual en el PSOE, Sánchez ha pedido a las víctimas que denuncien en los canales internos. "Yo le pido a las compañeras víctimas de un acoso que utilicen los canales internos del PSOE, que las vamos a proteger". Un mensaje que llega tras la renuncia de Francisco Salazar a formar parte de la secretaría de organización por acusaciones de este tipo.

Condena a PP y Vox

Pedro Sánchez ha arremetido contra la "agenda reaccionaria" que está defendiendo el PP en el congreso que celebra este fin de semana y con el que buscar ya preparar una "coalición ultraderechista" junto a Vox.

En su discurso, el líder del PSOE ha aludido así al cónclave de los populares, cuyo proyecto político, ha dicho, "no se define por lo que quieren construir sino por lo que buscan derogar y destruir cuando tengan oportunidad de encaramarse a las distintas instituciones". Esa, ha dicho, es "la promesa para España de la coalición ultraderechista, del Partido Popular y de VOX, una agenda reaccionaria que asoma con total crudeza allí donde gobierna".

Pedro Sánchez ha lamentado haber escuchado mentiras e incluso "amenazas" en los discursos de ayer, y en concreto en el del expresidente José María Aznar, quien ayer sugirió que si el presidente del Gobierno pacta los presupuestos "en una prisión" o se "asocia" con presidiarios y pacta amnistías con "delincuentes" no es extraño que "acabe en la cárcel". "Lo que dijo ayer José María Aznar no es la primera vez que lo dice un dirigente de la derecha en 146 años de historia" del PSOE, ha señalado, para añadir que los socialistas han recibido "todo tipo de amenazas", pero ha insistido en que ese discurso lo hacen la derecha y la ultraderecha porque "no aceptan que los españoles elijan" al PSOE para gobernar.

El partido de la "esperanza"

El presidente del Gobierno también aprovechó el Comité para destacar la labor que ha llevado el Partido Socialista a lo largo de las distintas legislaturas. Como ejemplo reciente, ha destacado que "España fue el único país que le dijo a Estados Unidos y a la OTAN que no íbamos a aumentar el gasto en defensa al 5% de nuestro PIB".

Otro de los logros de los que el secretario general ha querido presumir ha sido la consolidación de la ley de amnistía que permite consolidar la agenda de encuentro y convivencia impulsado en Cataluña. "Sé que a algunos esto les parecerá poco, que parecerá que nos hemos entregado a la dictadura 'woke'", ha señalado el presidente. Sin embargo, considera que han llevado a cabos pasos muy relevantes, como haberle dado un contrato fijo a más de 4 millones de trabajadores y trabajadoras "que ahora sí podrán planificar su vida".

Como conclusión, Sánchez ha declarado que "la hoja de servicios de este Gobierno en políticas materiales, de la gente, de la mayoría social de este país, es sencillamente excepcional".

El presidente del Gobierno ha concluido su discurso con un llamamiento a todos los socialistas a mirar adelante "con la cabeza alta" y ha reiterado su "compromiso total contra la corrupción".

Sánchez también ha cerrado sus palabras pidiendo a todos los asistentes al Comité que tras este discurso debatan ahora con "total libertad" sobre lo que tiene que hacer el partido en este momento.

