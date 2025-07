José María Aznar carga contra Sánchez: "No te extrañe acabar en la cárcel porque ese es tu ambiente"

En el XXI Congreso Nacional del Partido Popular celebrado hoy en Madrid, Alberto Núñez Feijóo ha sido reelegido presidente de la formación, y han ido a apoyarle tanto militantes como varones y expresidentes del partido. Entre ellos, José María Aznar y Mariano Rajoy, que han acompañado a Feijóo en su entrada al congreso. Pero esta no ha sido su única aparición.

El expresidente José María Aznar ha subido al escenario para hacer muestra de su fidelidad al partido, asegurando que "siempre" estará a su disposición y a la de su país, "hoy más que nunca". Aznar también ha hecho referencia al momento político actual, y ha indicado que el PP tiene que dirigir un "cambio de rumbo histórico", ya que "la deriva de España es un naufragio."

Las palabras de Aznar contra Pedro Sánchez

En su discurso, Aznar no ha desaprovechado la ocasión para cargar contra Pedro Sánchez y el PSOE, asegurando que la "golfería estructural del sanchismo no se limita al sexto mandamiento" sino que "rebasa cuestiones de moral privada" y además, tiene un significado político. Bajo una gran ovación del público presente, el expresidente ha seguido con sus ataques hacia Sánchez con estas palabras: "Si negocias presupuestos en una prisión, te asocias con presidiarios y pactas una amnistía con delincuentes, no te extrañe acabar en la cárcel porque ese es tu ambiente".

"Hasta aquí ha llegado el PSOE liderado por Sánchez"

Aznar también ha señalado que en las próximas elecciones hay mucho más en juego que la continuidad de "un Gobierno nefasto", sino que se jugarán "la continuidad histórica de la nación, la vigencia de nuestra Constitución, las garantías de nuestra libertad, la separación de poderes, la independencia judicial, la libertad de expresión y de información y el Estado de Derecho en todas sus manifestaciones". También ha añadido que está en juego más un "cambio de país" que un cambio "en el país".

Con respecto al futuro de la nación, Aznar ha indicado que "el cambio urgente es que los delincuentes dejen de estar en los despachos legislando y pasen a estar en la cárcel para que la ley se les aplique. El sanchismo se empeña en delinquir con agravantes. Hasta aquí ha llegado el PSOE liderado por Sánchez, pero cada vez más españoles se resisten a que esos feministas tan aficionados a sus sobrinas les tomen por primos". "Ahora sabemos por qué se daban tanta prisa en excarcelar etarras, porque se estaban haciendo sitios".

