Alberto Núñez Feijóo: "Mi compromiso es reconstruir nuestro país"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intervenido en el congreso del PP para presentar su candidatura y renovar su cargo. "Los populares han sido convocados por el cambio, que es lo que toca, pensando en ganar unas próximas elecciones. Estamos aquí por el cambio en el Gobierno de España, y si no lo conseguimos, hemos fracasado en este congreso, por muy bien que salga", ha dicho.

En un discurso muy contundente y muy crítico con la corrupción, Núñez Feijóo ha asegurado que para él no hay tolerancia ni al compadreo, ni a los chivatazos, ni a hacer la vista gorda en los casos de corrupción. "No estoy dispuesto a aplicar una doble moral. No se puede ser indulgente con los nuestros y exigente con los demás. Es al revés, exigente con todos pero, llegado el caso, sobre todo con los nuestros. Porque así podemos hablar con autoridad", ha manifestado, al tiempo que se ha comprometido a no desaprovechar la fuerza de las urnas y ganar el gobierno. "Prometo un cambio de raíz en España, no solo un cambio de siglas", ha recalcado.

Congreso Nacional PP | Efe

El líder de los populares ha prometido nuevas leyes para evitar que ningún otro presidente del Gobierno vuelva a deteriorar las instituciones y ha anunciado una doble tarea: la primera, "parar el deterioro de las instituciones de nuestra democracia"; la segunda, "garantizar con las leyes que sean necesarias para que ningún presidente del Gobierno pueda volver a deteriorarlas, con las leyes necesarias y que tengamos que aprobar".

En su discurso, Núñez Feijóo ha defendido que no quiere "ganar para llegar", sino "llegar para que España gane", dado que, según el popular "España sufre una crisis de valores, de prioridades equivocadas en favor de unos pocos".

Así, ha aseverado que con él, cuando llegue a la Moncloa, España no estará en venta. "Cueste lo que cueste, me cueste lo que me cueste", ha garantizado.

Un compromiso más de los que ha desgranado en su discurso para presentar su candidatura a la presidencia de la formación, y en el cual ha ratificado que el PP siempre será "un partido libre para decidir" sus propias políticas y nunca el partido que sus "adversarios quieren crear".

En el ejercicio de esta libertad, ha remarcado, el Partido Popular defenderá siempre sus principios y, además, ha insistido, sus compromisos no saldrán "nunca" a "subasta".

Congreso Nacional PP | Efe

"Nunca olvidaré de dónde vengo"

Alberto Núñez Fejióo, aseguró que "la igualdad de oportunidades y ante la ley no es" para él un eslogan, sino su "propia vida, una obligación moral". Y tras recordar que nació en un humilde pueblo de la provincia de Ourense, destacó que ha podido llegar a convertirse en candidato a la Presidencia del Gobierno.

En ese sentido, ha agradecido a los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, lo que le han enseñado y su generosidad. "La generosidad de darme consejos cuando se los pido; de decir lo que piensan y de ponerse a disposición del partido y de mi persona en cada instante que se lo he pedido desde que he llegado a la presidencia nacional del partido", ha dicho.

Y como muestra de su humildad que le caracteriza y de que nunca se olvida de su Galicia, el presidente del PP ha posado durante el Congreso Nacional con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y con los compromisarios venidos desde su tierra. Tras cantar una popular canción gallega junto a ellos, Núñez Feijóo ha sacado una fotografía con ellos y la compartido en su red social X con el siguiente mensaje: "Sé a dónde quiero llegar pero nunca olvidaré de dónde vengo".

El presidente del PP ha aprovechado su discurso para citar los puestos del comité de dirección del Partido Popular. Entre otros, ha anunciado que Cuca Gamarra ocupará la Vicesecretaría de Regeneración Institucional, para "llegar a todos los rincones de nuestro país", mientras que Elías Bendodo y Carmen Fúnez seguirán como vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y vicesecretaria de Sanidad y Política Social, respectivamente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com