Tensa apertura del Año Judicial marcada por la asistencia del fiscal general procesado y la ausencia de Feijóo

La apertura del Año Judicial centra las miradas. Se cuestiona la presencia del Fiscal General del Estado en el acto solemne. El presidente de Gobierno Pedro Sánchez estará visitando hoy la base de las brigadas forestales de Tabuyo del Monte (León). Tampoco acudirá el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. Él estará en un acto con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La Justicia inaugurará este viernes, a las 12.00 horas, el curso inmersa en la polémica por el procesamiento del fiscal general del Estado, que está al borde de sentarse en el banquillo.

Álvaro García Ortiz sí asistirá, a pesar de las peticiones de asociaciones de jueces y fiscales de que declinara ir por su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña. El fiscal general del Estado está obligado por ley. También estará el rey Felipe VI, encargado de presidir el acto. También estará la presidenta del CGPJ y Tribunal Supremo, Isabel Perelló.

El fiscal García Ortiz va a pronunciar un discurso ante el Rey y la cúpula judicial: "Por respeto a la institucionalidad no hay ninguna voluntad de boicotear ese acto".

El Consejo General del Poder Judicial entra también en el debate: mientras los progresistas insisten en que García Ortiz debe asistir por lealtad institucional, los conservadores piden que no intervenga en el acto.

El Gobierno confía en que el acto de apertura del año judicial se celebre dentro de la "normalidad institucional", aunque censurado el "boicot" que a su juicio practica Feijóo al no asistir al acto por el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Feijóo asiste a la clausura del inicio del curso político del PP de Madrid

El PP augura que el inicio del Año Judicial será "un espectáculo lamentable". "Hoy el Fiscal General del Estado, procesado y acusado de delitos muy graves, dará un espectáculo lamentable en la apertura del año judicial al dirigirse a los magistrados que le tendrán que juzgar y a los que el Gobierno que le protege no deja de insultar. Sánchez rompe y contamina todo lo que toca. Recuperaremos la normalidad, la dignidad y la decencia en la vida pública y el respeto a las instituciones y a la separación de poderes", ha expresado Miguel Telaldo en un mensaje en la red social X.

Se habla casi tanto de la presencia del fiscal general en ese acto como de la ausencia de Feijóo. El líder del Partido Popular acudirá a otro acto político junto a Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño.

Los dos clausuran este viernes en Arganda del Rey las tradicionales jornadas con las que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea regional da inicio al curso político. Durante la jornada se celebrarán distintas mesas redondas y reuniones en las que se abordarán los principales objetivos y proyectos para esta nueva etapa.

Feijóo decidió no asistir a la apertura del Año Judicial para demostrar su rechazo a la presencia del fiscal general. A través de este tuit publicado en la red social 'X' se defiende de las críticas:

