Elecciones Extremadura 2025: ¿A qué hora abren los colegios electorales?

El próximo domingo 21 de diciembre los colegios electorales extremeños estarán abiertos. Los colegios abrirán sus puertas a las 9:00 horas de la mañana y se cerrarán a las 20:00 horas de la tarde para que puedan celebrarse las elecciones a la duodécima legislatura extremeña.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, están llamados a las urnas 890.967 ciudadanos extremeños. De ellos, 860.359 residen en Extremadura y 30.608 viven en el extranjero.

Para poder votar en estas elecciones a la Asamblea de Extremadura, hay que tener la nacionalidad española, ser mayor de 18 años el día de la votación, estar inscrito en el censo electoral correspondiente y no estar privado por sentencia judicial firme del derecho al sufragio activo.

En el caso de residir en el extranjero y querer votar desde el lugar de residencia, hay que estar inscrito como residente en el exterior en el censo o como "no residente" consular si se está temporalmente fuera.

¿Qué hay que llevar el día de la votación?

Para poder ejercer tu voto, debes saber que tendrás que identificarte una vez que vayas a depositar el voto. Asimismo, para poder votar, tendrás que presentar el DNI y será válido para votar incluso si está caducado. No obstante, el documento nacional de identidad debe ser el original y no una fotocopia.

Del mismo modo, el carnet de conducir y el pasaporte son alternativas válidas para que el Presidente de la mesa electoral se asegure de quién eres y te permita ejercer el voto. Al igual que con el DNI, aunque estén caducados, se pueden presentar mientras sean documentos auténticos.

¿Dónde se puede votar?

En el caso de que no hayas recibido la tarjeta censal o te haya llegado, pero no la encuentras, puedes hacer una consulta rápida a través del Servicio de consulta de la Oficina del Censo Electoral para conocer cuál es el colegio electoral y la mesa a los que debes acudir para depositar tu voto. Para acceder a todos esos pasos, hay que acceder a la página web del INE e ir al apartado 'Censo electoral'. Posteriormente, hay que clicar en 'Consulta de datos de inscripción en el censo electoral' y hacer la consulta para saber dónde votar.

Por otro lado, puedes conocer esta información en el ayuntamiento de tu municipio, en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral o a través del siguiente número de teléfono: 900 34 32 32.

¿Qué pasa si trabajo el día de las votaciones?

Los electores que trabajen el 21 de diciembre y no disfruten de descanso semanal tendrán derecho a permisos retribuidos en función de cuánto solape su jornada con el horario de votación. Si la jornada coincide menos de dos horas con la apertura de los colegios, no habrá permiso. En el caso de coincidir entre dos y menos de cuatro horas, habrá un permiso de dos horas. Si coincide seis horas o más, hay un permiso de cuatro horas.

