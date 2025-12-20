Qué partidos políticos se presentan a las elecciones de Extremadura 2025

Un total de 890.967 extremeños están llamados a las urnas el próximo 21 de diciembre en unas elecciones anticipadas que renovarán la Asamblea, compuesta por 65 diputados repartidos entre Badajoz (36) y Cáceres (29). La comunidad celebra así dos comicios paralelos y altamente fragmentados, con 21 candidaturas proclamadas: 10 en Badajoz y 11 en Cáceres.

La convocatoria llega tras la decisión de la presidenta, María Guardiola, de disolver la Asamblea al no lograr apoyos para los Presupuestos de 2026. Vox, PSOE y Unidas por Extremadura registraron enmiendas a la totalidad, detonando un adelanto electoral que pone fin a año y medio de legislatura. La campaña arrancó el 5 de diciembre y se cerrará el día 19, con el voto por correo admitido hasta el 14.

PP: María Guardiola busca consolidar su presidencia

Guardiola (Cáceres, 1978), presidenta desde 2023, aspira a revalidar el cargo encabezando la lista del PP por Cáceres. Adelantó los comicios tras el bloqueo presupuestario y llega como favorita en los sondeos, aunque sin garantías de mayoría suficiente para gobernar sin apoyos externos.

PSOE: Miguel Ángel Gallardo, candidato en plena investigación judicial

Miguel Ángel Gallardo (Villanueva de la Serena, 1974), exalcalde y expresidente de la Diputación de Badajoz, lidera la lista socialista por esta provincia. Secretario general desde 2024, afronta un proceso judicial por presunta prevaricación y tráfico de influencias en la contratación de David Sánchez.

Vox: Óscar Fernández Calle releva a Gordillo en la carrera autonómica

Vox presenta a Óscar Arturo Fernández Calle (Cáceres, 1978) como cabeza de cartel en Cáceres. Hasta ahora portavoz parlamentario, sustituye al anterior candidato, Ángel Pelayo Gordillo, que encabeza la lista de Badajoz. Fernández es presidente provincial del partido y llega con un perfil más marcado en lo orgánico.

Unidas por Extremadura: Irene de Miguel repite candidatura

Irene de Miguel (Madrid, 1981), ingeniera agrónoma y diputada desde 2011, vuelve a liderar la coalición Unidas por Extremadura (Podemos–IU–Alianza Verde). Concurre por Badajoz y lo hace por tercera vez en la carrera hacia la Junta.

El tablero completo: todas las candidaturas

Badajoz (10)

PSOE : Miguel Ángel Gallardo Miranda

: Miguel Ángel Gallardo Miranda PP : Abel Bautista Morán

: Abel Bautista Morán Vox : Ángel Pelayo Gordillo Moreno

: Ángel Pelayo Gordillo Moreno Unidas por Extremadura : Irene de Miguel Pérez

: Irene de Miguel Pérez UED–SyT : Juan Viera Benítez

: Juan Viera Benítez Juntos por Extremadura–Levanta Extremadura : Fernando Baselga Laucirica

: Fernando Baselga Laucirica MUNDO+JUSTO : Luis Blanco García

: Luis Blanco García Ciudadanos : José Ignacio Segura Rama

: José Ignacio Segura Rama PACMA : María José Germán del Viejo

: María José Germán del Viejo NEx–Adelante Extremadura: Gerardo Rubio Muñoz

Cáceres (11)

PP : María Guardiola Martín

: María Guardiola Martín PSOE : Álvaro Sánchez Cotrina

: Álvaro Sánchez Cotrina Vox : Óscar Arturo Fernández Calle

: Óscar Arturo Fernández Calle Unidas por Extremadura : José Antonio González Frutos

: José Antonio González Frutos UED–SyT : Óscar Pérez Nevado

: Óscar Pérez Nevado Juntos por Extremadura–Levanta Extremadura : Raúl González Holgado

: Raúl González Holgado MUNDO+JUSTO : Óscar Apeles Mussons Blázquez

: Óscar Apeles Mussons Blázquez Ciudadanos : Miguel Ángel Julián Martín

: Miguel Ángel Julián Martín PACMA : Adelaida Arabaolaza García

: Adelaida Arabaolaza García NEx–Adelante Extremadura : Mónica López del Consuelo

: Mónica López del Consuelo Extremadura Unida: Pedro Cañada Castillo

Una gobernabilidad condicionada por los pactos

Las últimas encuestas apuntan a un PP en torno a los 30 escaños, lejos de la mayoría absoluta (33), con Vox como posible llave de gobierno. PSOE y Unidas por Extremadura podrían perder representación, mientras que el voto en Cáceres será decisivo para las formaciones pequeñas.

Un ciclo electoral que abre nuevos interrogantes

El adelanto extremeño inaugura un periodo en el que también acudirán a las urnas Castilla y León y Andalucía, con Aragón en el horizonte. Aunque Moncloa insiste en agotar la legislatura, crece la percepción de que 2026 podría traer elecciones generales.

El primer capítulo se escribirá en Extremadura el 21D, donde la fragmentación, la movilización y los pactos volverán a marcar el destino político de la región.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.