Qué partidos políticos se presentan a las elecciones de Extremadura 2025

Extremadura afronta unas inciertas autonómicas del 21D: 890.967 votantes, 21 candidaturas y un tablero político fragmentado tras el adelanto decidido por María Guardiola

Imagen de archivo de las elecciones de Extremadura 2025

Imagen de archivo de las elecciones de Extremadura 2025Antena 3 Noticias

Irene Delgado
Publicado:

Un total de 890.967 extremeños están llamados a las urnas el próximo 21 de diciembre en unas elecciones anticipadas que renovarán la Asamblea, compuesta por 65 diputados repartidos entre Badajoz (36) y Cáceres (29). La comunidad celebra así dos comicios paralelos y altamente fragmentados, con 21 candidaturas proclamadas: 10 en Badajoz y 11 en Cáceres.

La convocatoria llega tras la decisión de la presidenta, María Guardiola, de disolver la Asamblea al no lograr apoyos para los Presupuestos de 2026. Vox, PSOE y Unidas por Extremadura registraron enmiendas a la totalidad, detonando un adelanto electoral que pone fin a año y medio de legislatura. La campaña arrancó el 5 de diciembre y se cerrará el día 19, con el voto por correo admitido hasta el 14.

PP: María Guardiola busca consolidar su presidencia

Guardiola (Cáceres, 1978), presidenta desde 2023, aspira a revalidar el cargo encabezando la lista del PP por Cáceres. Adelantó los comicios tras el bloqueo presupuestario y llega como favorita en los sondeos, aunque sin garantías de mayoría suficiente para gobernar sin apoyos externos.

PSOE: Miguel Ángel Gallardo, candidato en plena investigación judicial

Miguel Ángel Gallardo (Villanueva de la Serena, 1974), exalcalde y expresidente de la Diputación de Badajoz, lidera la lista socialista por esta provincia. Secretario general desde 2024, afronta un proceso judicial por presunta prevaricación y tráfico de influencias en la contratación de David Sánchez.

Vox: Óscar Fernández Calle releva a Gordillo en la carrera autonómica

Vox presenta a Óscar Arturo Fernández Calle (Cáceres, 1978) como cabeza de cartel en Cáceres. Hasta ahora portavoz parlamentario, sustituye al anterior candidato, Ángel Pelayo Gordillo, que encabeza la lista de Badajoz. Fernández es presidente provincial del partido y llega con un perfil más marcado en lo orgánico.

Unidas por Extremadura: Irene de Miguel repite candidatura

Irene de Miguel (Madrid, 1981), ingeniera agrónoma y diputada desde 2011, vuelve a liderar la coalición Unidas por Extremadura (Podemos–IU–Alianza Verde). Concurre por Badajoz y lo hace por tercera vez en la carrera hacia la Junta.

El tablero completo: todas las candidaturas

Badajoz (10)

  • PSOE: Miguel Ángel Gallardo Miranda
  • PP: Abel Bautista Morán
  • Vox: Ángel Pelayo Gordillo Moreno
  • Unidas por Extremadura: Irene de Miguel Pérez
  • UED–SyT: Juan Viera Benítez
  • Juntos por Extremadura–Levanta Extremadura: Fernando Baselga Laucirica
  • MUNDO+JUSTO: Luis Blanco García
  • Ciudadanos: José Ignacio Segura Rama
  • PACMA: María José Germán del Viejo
  • NEx–Adelante Extremadura: Gerardo Rubio Muñoz

Cáceres (11)

  • PP: María Guardiola Martín
  • PSOE: Álvaro Sánchez Cotrina
  • Vox: Óscar Arturo Fernández Calle
  • Unidas por Extremadura: José Antonio González Frutos
  • UED–SyT: Óscar Pérez Nevado
  • Juntos por Extremadura–Levanta Extremadura: Raúl González Holgado
  • MUNDO+JUSTO: Óscar Apeles Mussons Blázquez
  • Ciudadanos: Miguel Ángel Julián Martín
  • PACMA: Adelaida Arabaolaza García
  • NEx–Adelante Extremadura: Mónica López del Consuelo
  • Extremadura Unida: Pedro Cañada Castillo

Una gobernabilidad condicionada por los pactos

Las últimas encuestas apuntan a un PP en torno a los 30 escaños, lejos de la mayoría absoluta (33), con Vox como posible llave de gobierno. PSOE y Unidas por Extremadura podrían perder representación, mientras que el voto en Cáceres será decisivo para las formaciones pequeñas.

Un ciclo electoral que abre nuevos interrogantes

El adelanto extremeño inaugura un periodo en el que también acudirán a las urnas Castilla y León y Andalucía, con Aragón en el horizonte. Aunque Moncloa insiste en agotar la legislatura, crece la percepción de que 2026 podría traer elecciones generales.

El primer capítulo se escribirá en Extremadura el 21D, donde la fragmentación, la movilización y los pactos volverán a marcar el destino político de la región.

