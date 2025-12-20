Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Este será el ganador de las Elecciones de Extremadura 2025 según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial anticipa una victoria del PP en las elecciones extremeñas del 21D, aunque la falta de mayoría absoluta abre un escenario de pactos decisivo para la gobernabilidad.

Imagen de archivo de la bandera de Extremadura y de la Inteligencia Artificial.

Imagen de archivo de la bandera de Extremadura y de la Inteligencia Artificial. Antena 3 Noticias

Irene Delgado
Publicado:

Extremadura se enfrenta a una de las citas electorales más abiertas y fragmentadas de su historia reciente. El próximo 21 de diciembre, un total de 890.967 extremeños están llamados a las urnas para renovar una Asamblea de 65 diputados, repartidos entre Badajoz (36) y Cáceres (29), tras la disolución anticipada del Parlamento autonómico. La decisión fue tomada por la presidenta María Guardiola al no lograr apoyos suficientes para sacar adelante los Presupuestos de 2026, lo que precipitó el final de una legislatura que apenas ha superado el año y medio de duración.

En este contexto de alta fragmentación, con 21 candidaturas proclamadas, 10 en Badajoz y 11 en Cáceres, la inteligencia artificial realiza una predicción electoral basada en el análisis de encuestas publicadas, tendencias históricas, comportamiento electoral previo y dinámica de campaña. Y el pronóstico es claro: el Partido Popular será la fuerza más votada y ganará las elecciones, aunque no alcanzará la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario.

Cabe destacar que esta predicción ha sido elaborada por una inteligencia artificial y no constituye un resultado oficial ni una encuesta, sino una estimación razonada a partir de los datos disponibles antes de la jornada electoral.

Un triunfo probable, pero con pactos inevitables

Según este análisis, el PP se movería en una horquilla cercana a los 30 escaños, quedándose a unos tres diputados de la mayoría absoluta fijada en 33. El PSOE obtendría un resultado inferior al de anteriores comicios, penalizado por el desgaste interno y por la situación judicial de su candidato en Badajoz, mientras que Vox reforzaría su papel como actor clave, con capacidad para inclinar la gobernabilidad de la comunidad.

Unidas por Extremadura, por su parte, resistiría pero con riesgo de pérdida de representación, en un escenario donde el voto útil y la polarización podrían reducir el espacio de las fuerzas a la izquierda del PSOE y de las candidaturas minoritarias.

La provincia de Cáceres aparece como decisiva: allí el PP, con María Guardiola al frente, podría ampliar su ventaja, mientras que en Badajoz el reparto de escaños se prevé más ajustado y fragmentado.

PP: María Guardiola busca consolidar su presidencia

María Guardiola (Cáceres, 1978) es presidenta de la Junta desde 2023 y encabeza la lista popular por Cáceres. Optó por el adelanto electoral tras el bloqueo presupuestario y llega como favorita en los sondeos. Su reto no es ganar, algo que las encuestas dan casi por hecho, sino lograr apoyos suficientes para garantizar estabilidad.

PSOE: Miguel Ángel Gallardo, una candidatura bajo presión

Miguel Ángel Gallardo (Villanueva de la Serena, 1974), secretario general del PSOE extremeño desde 2024, lidera la lista por Badajoz. Exalcalde y expresidente de la Diputación, su campaña está marcada por una investigación judicial por presunta prevaricación y tráfico de influencias, un factor que, según la IA, puede afectar negativamente a la movilización del voto socialista.

Vox: Óscar Fernández Calle toma el relevo

Óscar Arturo Fernández Calle (Cáceres, 1978) encabeza la candidatura de Vox en Cáceres. Presidente provincial del partido, releva a Ángel Pelayo Gordillo como principal rostro autonómico. Vox aspira a crecer y convertirse en socio imprescindible para el PP.

Unidas por Extremadura: Irene de Miguel, tercera tentativa

Irene de Miguel (Madrid, 1981), diputada desde 2011, vuelve a liderar la coalición Podemos–IU–Alianza Verde por Badajoz. Su discurso se centra en servicios públicos y mundo rural, aunque el escenario fragmentado dificulta una mejora de resultados.

Un Parlamento atomizado y una legislatura incierta

Con 21 candidaturas en liza, la próxima Asamblea será previsiblemente plural y compleja. Las formaciones pequeñas podrían quedar fuera por efecto del reparto provincial, mientras que los pactos postelectorales volverán a ser determinantes. La IA considera altamente probable un gobierno del PP con apoyo de Vox, aunque no descarta escenarios de negociación más amplios si los números resultan ajustados.

El 21D marcará así no solo el rumbo de Extremadura, sino también el inicio de un nuevo ciclo político en España. El primer veredicto llegará en las urnas; la gobernabilidad, una vez más, se decidirá en los despachos.

