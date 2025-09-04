Jueces y fiscales piden al fiscal general procesado que no acuda a la Apertura del Año Judicial

Las dos asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales y una asociación de fiscales reclaman al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz que "se abstenga de asistir" este viernes al acto de apertura del Año Judicial "por respeto al rey", que lo presidirá.

El fiscal general del Estado se encuentra investigado por supuesta revelación se secretosde la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y a la espera de ser juzgado por el Tribunal Supremo.

En total, son tres asociaciones las que avalan el comunicado publicado donde exponen sus argumentos para que el fiscal García Ortiz no asista a la apertura del año judicial. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han firmado el escrito.

"Queremos solicitar al fiscal general del Estado que, por respeto a Su Majestad el Rey y a quienes integramos las carreras judicial y fiscal se abstenga de asistir al acto solemne de apertura del Año Judicial", afirma el texto.

No quieren repetir la fotografía que se produjo este miércoles entre el Rey y el fiscal general procesado. El acto de apertura del Año Judicial lo presidirá el reyFelipe VI, con la compañía de Isabel Perelló, presidente del Congreso General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo.

Quieren evitar sentar junto al Rey y ante el Poder Judicial a una persona que está procesada y contra la que "con toda probabilidad" se abrirá juicio oral: "Es un hecho insólito" que constituye "un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio Jefe del Estado", minando así "la credibilidad de la Justicia" y afectando "a todos los jueces, magistrados y fiscales".

