Una cena para Galicia, sin chistorras: así felicita la Navidad el PP gallego

Rueda ha vuelto a elegir el formato audiovisual para su tradicional felicitación navideña, una pieza que este año sitúa al presidente de la Xunta en la cocina de su casa. Allí, con mandil incluido, el dirigente popular asume el papel de anfitrión y cocinero de una simbólica cena de Nochebuena "para toda Galicia".

La secuencia arranca con el propio Rueda anunciando su intención de ponerse tras los fogones, una decisión que provoca comentarios de sorpresa entre sus hijas. Junto a ellas aparece también su madre, Lola de Valenzuela, que acompaña al presidente en este debut culinario ante las cámaras. La cocina se convierte así en escenario principal y metáfora de gestión, con el mensaje que acompaña al vídeo como declaración de intenciones: "Cos mellores ingredientes faise a mellor Galicia".

A partir de ahí, la felicitación va incorporando, de forma progresiva, a buena parte del organigrama del PP gallego y nacional. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, interviene brevemente para dejar una de las frases más reconocibles del spot, al contraponer "la cocina de Rueda" a la del Centro de Investigaciones Sociológicas. Mariano Rajoy, presidente de honor del PPdeG, aparece como ayudante improvisado y se ofrece como "pinche de cocina", mientras que el secretario general del PP, Miguel Tellado, sugiere viajar a Galicia para "apaciguar" el clima político.

Un recorrido por los sucesos del año

El menú sirve de hilo conductor para un recorrido simbólico por el territorio gallego. Cada provincia aporta un producto representativo: un rape de la lonja de Ribeira desde A Coruña, un capón de Vilalba desde Lugo, pan de Rodeiro desde Pontevedra y una bica de Trives desde Ourense. Esta última escena introduce una referencia explícita a los incendios que afectaron a la provincia ourensana durante el verano, con una mención de Rueda que pretende reforzar el mensaje de apoyo territorial.

La preparación de la cena no transcurre sin sobresaltos. A lo largo del vídeo se suceden distintos "imprevistos" que funcionan como guiños a la actualidad política del año. Un Peugeot mal aparcado provoca una reacción irónica del presidente, en alusión a la conocida "banda del Peugeot". Poco después, el timbre anuncia la llegada de un personaje caracterizado como el exministro socialista José Luis Ábalos, que intenta sumarse a la cena asegurando que trae "chistorras", término recogido en informes de la UCO sobre el caso que le afecta. Rueda le indica que se ha equivocado de portal y lo remite al "primero izquierda, el uno".

El guion incorpora también un apagón repentino, evocando el corte eléctrico que se produjo en España el pasado mes de abril, resuelto en clave tranquilizadora, y una escena en la que unos invitados preguntan si pueden entrar con un "perro", a lo que el presidente responde afirmativamente tras una breve ironía. Otra referencia aparece en forma de camiseta, con el lema "Non a todo", en alusión implícita al BNG.

El vídeo concluye con la mesa ya dispuesta y un brindis colectivo. Rueda reconoce no ser "el mejor cocinero", pero resume el mensaje central de la felicitación: cuidar lo propio, hacerlo con esmero y gobernar Galicia "con respeto y cariño", una idea que cierra una pieza en la que la cocina funciona como escenario. Rueda propone una imagen clara: mientras otros discuten la receta, aquí alguien vigila el fuego. Y eso, en tiempos inciertos, es poder.

