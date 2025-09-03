El fiscal general reaparece junto al rey Felipe entre la polémica por su procesamiento y el malestar de los jueces

El rey Felipe VI ha recibido este miércoles en el Palacio de la Zarzuela al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El encuentro tuvo lugar tan solo dos días antes de que el monarca presida la apertura del año judicial, un acto tradicional en el que García Ortiz también participará.

Durante la reunión, ambos han protagonizado un saludo protocolario serio antes de que la fiscal general entregara al monarca la memoria de la Fiscalía. En este documento se recogen los datos de delincuencia y criminalidad del último año.

El encuentro tiene lugar en un momento delicado para García Ortiz, que está a punto de sentarse en el banquillo por el presunto delito de revelación de secretos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Malestar de los jueces

García Ortiz enfrenta seis acusaciones populares que solicitan penas de entre cuatro y seis años de prisión y entre cuatro y 12 años de inhabilitación. Entre los demandantes se encuentran el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Manos Limpias, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oír y Vox.

Pese a la situación, el fiscal general llega respaldado por el Ejecutivo. Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió su inocencia, afirmando que no se puede abrir un juicio "sin pruebas" y asegurando que la supuesta filtración que se le imputa "no se ha podido probar". Sánchez calificó el caso como un asunto de corrupción vinculado a la presidenta madrileña y su pareja. El malestar entre jueces es grande. Algunos miembros del Poder Judicial están evaluando la posibilidad de boicotear la intervención del fiscal general durante la apertura del año judicial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com