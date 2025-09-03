Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Fiscal general

El fiscal general reaparece junto al rey Felipe entre la polémica por su procesamiento y el malestar de los jueces

Álvaro García Ortiz se ha reunido con Felipe VI en Zarzuela dos días antes del inicio del año judicial.

El rey Felipe VI recibe en audiencia al fiscal general del Estado, &Aacute;lvaro Garc&iacute;a Ortiz

El rey Felipe VI recibe en audiencia al fiscal general del Estado, Álvaro García OrtizEuropa Press

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

El rey Felipe VI ha recibido este miércoles en el Palacio de la Zarzuela al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El encuentro tuvo lugar tan solo dos días antes de que el monarca presida la apertura del año judicial, un acto tradicional en el que García Ortiz también participará.

Durante la reunión, ambos han protagonizado un saludo protocolario serio antes de que la fiscal general entregara al monarca la memoria de la Fiscalía. En este documento se recogen los datos de delincuencia y criminalidad del último año.

El encuentro tiene lugar en un momento delicado para García Ortiz, que está a punto de sentarse en el banquillo por el presunto delito de revelación de secretos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Malestar de los jueces

García Ortiz enfrenta seis acusaciones populares que solicitan penas de entre cuatro y seis años de prisión y entre cuatro y 12 años de inhabilitación. Entre los demandantes se encuentran el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Manos Limpias, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oír y Vox.

Pese a la situación, el fiscal general llega respaldado por el Ejecutivo. Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió su inocencia, afirmando que no se puede abrir un juicio "sin pruebas" y asegurando que la supuesta filtración que se le imputa "no se ha podido probar". Sánchez calificó el caso como un asunto de corrupción vinculado a la presidenta madrileña y su pareja. El malestar entre jueces es grande. Algunos miembros del Poder Judicial están evaluando la posibilidad de boicotear la intervención del fiscal general durante la apertura del año judicial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Sánchez desvincula los Presupuestos de la reunión de Illa y Puigdemont y lo enmarca en su "política de diálogo"

Pedro Sánchez y Salvador Illa

Publicidad

España

El rey Felipe VI recibe en audiencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

El fiscal general reaparece junto al rey Felipe entre la polémica por su procesamiento y el malestar de los jueces

Pedro Sánchez con Keir Starmer

Pedro Sánchez se reúne con Starmer para cerrar un acuerdo de cooperación estratégica

Pedro Sánchez

El Congreso acepta la propuesta del PSOE y no habrá pleno el 11 de septiembre por la Diada de Cataluña

Centro de Primera Acogida de Hortaleza
Centro de Hortaleza

El Gobierno no descarta sancionar a los dirigentes de Vox que acudieron a la concentración de Hortaleza

Carles Puigdemont se reúne con Salvador Illa en Bruselas
Cataluña

Salvador Illa se reúne con Carles Puigdemont en Bruselas: "El diálogo es el motor de la democracia para que Catalunya siga avanzando"

magen de la semana pasada de los juzgados de Catarroja
DANA

La jueza de la DANA denuncia ser víctima de una campaña "difamatoria" y de un "un machismo atroz"

La jueza ordena la apertura de una pieza separada dirigida a valorar una sanción al abogado por el contenido del escrito.

Pedro Sánchez y Salvador Illa
POLÍTICA

Sánchez desvincula los Presupuestos de la reunión de Illa y Puigdemont y lo enmarca en su "política de diálogo"

El presidente del Gobierno asegura en la entrevista en la televisión pública que no está relacionado los PGE con la reunión de Illa y Puigdemont.

Consejo de Ministros, deuda

El Consejo de Ministros aprueba la quita de deuda a las Comunidades Autónomas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo carga contra Pedro Sánchez por "descalificar" a los jueces: "Es ya un peligro para España"

Rajoy y Aznar no coincidirán en la campaña electoral

Mariano Rajoy y el relevo de Aznar: La elección del candidato del PP para las elecciones generales de 2004

Publicidad