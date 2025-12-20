Vareando olivos, paseando y realizando ofrendas florales: así pasan el día de reflexión los candidatos extremeños

Comienza la jornada de reflexión y los candidatos de las formaciones políticas que concurren a las elecciones extremeñas aprovecharán esta jornada para estar con sus familias y amistades y también para dedicar tiempo a sus aficiones.

Después de dos semanas de campaña de cara a los comicios autonómicos del 21 de diciembre, los cabezas de cartel de las formaciones políticas se toman un respiro y dejan a un lado la política. Todo ello con el objetivo de reponer fuerzas ante las votaciones en una jornada electoral en la que, al igual que hoy, se prevé que la lluvia se haga presente de forma débil a moderada en gran parte de la región.

Miguel Ángel Gallardo varea olivos en Villanueva de la Serena

De esta forma, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, pasará el día en su localidad natal, en Villanueva de la Serena, en Badajoz.

Según fuentes del partido, Gallardo aprovechará para estar en una pequeña explotación familiar y participar, junto a su hermana y el resto de su familia, en la recogida de aceitunas. Gallardo ha explicado que la recogida de aceitunas "era una tarea que tenía pendiente", ya que normalmente lo suele hacer durante el Puente de la Constitución, pero este año "con la campaña electoral ha sido imposible poderlo hacer".

Irene de Miguel y Óscar Fernández Calle aprovechan la jornada para pasar el tiempo en el campo

Por otro lado, la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, aprovechará la jornada de reflexión para estar con su familia y amigos, con los que tiene previsto comer una paella en el campo. Asimismo, "quiere recuperar el tiempo perdido", que, asegura, le ha "robado" a su marido y a sus hijos, con los que se distraerá jugando a juegos de mesa.

Tal y como ella misma ha destacado, quiere "pasar la jornada de reflexión en familia y con amigos y hacer cosas que llevo mucho tiempo deseando hacer".

También Óscar Fernández Calle acudirá a los campos de fútbol de Pinilla, en la capital cacereña, junto con sus hijos para ver un partido de fútbol

María Guardiola realiza una ofrenda floral a la Virgen de la Montaña

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola, ha acudido con sus familiares al santuario de la Virgen de la Montaña, donde ha realizado una ofrenda floral.

Posteriormente, la presidenta tendrá una comida con amigos en la ciudad de Cáceres, donde pasará el día.

890.985 electores, 65 representantes y 11 candidaturas

En estas elecciones extremeñas votarán 890.985 ciudadanos para volver a elegir a sus 65 representantes en el Parlamento regional, en el que aspiran a entrar 11 candidaturas. En estos primeros comicios anticipados en Extremadura, habrá 26.695 nuevos votantes al haber alcanzado la mayoría de edad después del 28 de mayo de 2023.

Del número total del electorado, 556.424 pertenecen a Badajoz y 334.561 a Cáceres. Asimismo, la mayoría de los extremeños que viven fuera de España son 30.610.

Asimismo, los ciudadanos elegirán a los diputados que ocuparán los 65 escaños del hemiciclo de la Asamblea de Extremadura, 36 por la provincia de Badajoz y 29 por la de Cáceres.

En las anteriores elecciones, los socialistas ganaron por 6.843 votos, empatando en parlamentarios con los populares. Por otro lado, Vox irrumpió en la Asamblea con 5 y Unidas mantuvo sus 4 escaños. En este caso, concurren once formaciones políticas, aunque solo diez lo harán por las dos provincias, puesto que Extremadura Unidas solo se presenta por Cáceres.

De esas once candidaturas, cuatro son coaliciones: Unidas por Extremadura une a Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, Juntos-Levanta a Levanta Extremadura y Juntos por Extremadura, UED-SyT (Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo) y NEX (Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura).

Sobre los candidatos, María Guardiola aspira a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura en unos comicios en los que repite por tercera vez como cabeza de lista. Irene de Miguel repite por tercera vez como cabeza de lista de Unidas por Extremadura.

Asimismo, el socialista Miguel Ángel Gallardo se estrena en las autonómicas tras el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. También es la primera vez para Óscar Fernández Calle, diputado por Vox en la pasada legislatura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.