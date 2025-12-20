Extremadura se prepara para unas elecciones que marcarán su futuro

Los extremeños se preparan ya para acudir a las urnas este domingo 21 de diciembre, en unas elecciones autonómicas históricas, por ser las primeras convocadas de manera anticipada. Un total de 890.985 personas podrán votar para elegir a los 65 miembros del Parlamento regional, entre ellos 26.695 jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad desde las pasadas elecciones de mayo de 2023. La provincia de Badajoz cuenta con 556.424 votantes y Cáceres con 334.561.

En estas elecciones participan once formaciones políticas, aunque Extremadura Unida solo se presenta en Cáceres. Por el PP, María Guardiola busca la reelección como presidenta de la Junta; por el PSOE, Miguel Ángel Gallardo se estrena como candidato tras la muerte de Guillermo Fernández Vara; y por Vox, Óscar Fernández Calle se presenta por primera vez en la región, reemplazando a Ángel Pelayo Gordillo.

Un escenario marcado por las polémicas de última hora

Durante las dos semanas de campaña, los partidos han centrado sus esfuerzos en movilizar a los votantes indecisos que según el CIS, representan hasta un 16% del electorado, y podrían decidir el resultado al final. La recta final de la campaña ha estado marcada por tensiones y polémicas. Por un lado, María Guardiola denunciaba esta semana el robo de 124 papeletas en Fuente de Cantos, Badajoz, asegurando que se estaba "vulnerando el derecho al voto". Esta noticia ha alimentado la sospecha del pucherazo y la manipulación, pero la investigación sigue abierta y todo apunta a delincuencia común y a que los ladrones se encontraron con los votos sin ser eso lo que buscaban.

Por su parte, el PSOE también ha tenido que gestionar la campaña mientras pesaba sobre su candidato Gallardo, la acusación que tiene junto al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias por la contratación del hermano del jefe del Ejecutivo en la Diputación pacense. Miguel Ángel Gallardo ha intentado mantener la atención en sus propuestas durante estas dos semanas, y evitar la desmovilización del electorado progresista, sin olvidar que tiene que acudir a los tribunales el próximo mes de mayo en caso de presunta contratación irregular del hermano del presidente del Gobierno.

Vox, por otro lado, ha centrado su campaña en denunciar lo que considera "la estafa" del bipartidismo, con un discurso crítico, tanto hacia PP como PSOE, y con propuestas centradas en el campo, la central nuclear de Almaraz, la vivienda y la inmigración.

Estas elecciones llegan en un momento de fuerte polarización y con polémicas de última hora, prometiendo un resultado muy ajustado que mantendrá en vilo a Extremadura hasta el último voto.

Los candidatos votan

Óscar Fernández es el más madrugador el candidato de VOX votará a las 10:00 en el colegio Castra Ca ecilia de Cáceres. Media hora más tarde,10:30, Irene de Miguel también, Unidas Podemos también vota en Cáceres. Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz depositará su voto por el PSOE en el Espacio Cultural Rufino de su localidad, Villanueva de la Serena a las 11:00 y por último la candidata por el Partido Popular, María Guardiola vota también en la capital cacereña a las 12:00.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.