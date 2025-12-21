Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ELECCIONES EXTREMADURA

Guía de la jornada de elecciones de Extremadura 2025: cómo votar, horario colegios y cuándo habrá resultados

Estas son las indicaciones principales para que los extremeños puedan ejercer su derecho a voto este domingo, durante la jornada de elecciones a la Asamblea de Extremadura.

Paula Hidalgo
Publicado:

Cerca de 900.000 extremeños están llamados a las urnas este domingo 21 de diciembre tras el adelanto electoral decidido por la presidenta de la Junta, María Guardiola. En total, el censo asciende a 890.967 electores (860.359 residentes en Extremadura y 30.608 en el extranjero), según datos del Instituto de Estadística de Extremadura.

Para votar, hay que tener la nacionalidad española, ser mayor de 18 años el día de la votación, estar inscrito en el censo y no estar privado del derecho al sufragio por sentencia firme. Hoy, día en el que se celebran las elecciones será obligatorio identificarse ante la mesa: sirve el DNI (aunque esté caducado), el pasaporte o el carné de conducir, siempre original.

Cómo consultar tu colegio y tu mesa

Lo habitual es recibir en casa la tarjeta censal con el colegio y la mesa asignados. Si no la tienes o la has extraviado, puedes consultarlo online a través del servicio de la Oficina del Censo Electoral (INE), dentro del apartado de "Censo electoral", usando el sistema de autenticación Cl@ve. A las 9:00 horas de la mañana, los colegios electorales abren sus puertas. A partir de esa hora, y hasta las 20:00 horas de la tarde que se cierren los colegios, se podrá votar.

Voto por correo: plazos principales

Quien no pudiese acudir en persona, tenía la posibilidad de votar por correo. El plazo para solicitar el voto por correo estuvo abierto hasta el 11 de diciembre (en Correos o por la web del servicio postal). Una vez solicitado, hasta el 18 de diciembre se podía depositar el voto en una oficina de Correos.

Residentes en el extranjero: CERA y ERTA

Los electores que se encuentren fuera del país pueden votar si están inscritos en el CERA (residentes ausentes) o como no residentes (voto ERTA) si están temporalmente fuera. En estas elecciones se tendrá en cuenta la inscripción vigente a 1 de agosto de 2025. Las papeletas se podían descargar desde la proclamación definitiva de candidaturas (el 25 de noviembre) y hasta el 18 de diciembre en la web del INE.

Cuándo habrá resultados

Tras el recuento, cada mesa refleja sus datos en un acta de escrutinio. Tal y como indica la normativa, una vez proclamados definitivamente los resultados del escrutinio general y los diputados electos, las Juntas Electorales Provinciales los trasladaran a la Junta Electoral de Extremadura en el mismo o en el siguiente día; y recibidos que sean por ésta, se comunicarán a la Asamblea de Extremadura dentro de igual término.

