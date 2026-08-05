Al menos tres muertos tras un tiroteo masivo en Carolina del Norte, EEUU

Tres personas han muerto y otra ha resultado herida en un tiroteo masivo en la localidad estadounidense de Prospect Hill, Carolina del Norte, según indican este miércoles las autoridades locales, que consideran que una de las víctimas mortales es el sospechoso de haber disparado.

Las autoridades han detallado que se trata de un incidente aislado y el sheriff del Condado de Caswell (donde se encuentra Prospect Hil), Tony Durden, ha declarado en una rueda de prensa que todos los implicados son adultos y pertenecen a la misma familia.

El pasado sábado tuvo lugar otro tiroteo masivo en una hamburguesería de la localidad de Twin Falls (Idaho), en el tres personas perdieron la vida y otras siete resultaron heridas.

Los tiroteos masivos son uno de los problemas recurrentes de Estados Unidos y, según las estadísticas del Gun Violence Archive, en lo que va de año se han producido 290 en todo el país.

Una mujer es asesinada por su pareja en Asturias

Hace unas horas, una agente de guardia civil ha sido asesinada a tiros en Llanes, Asturias, a manos de su pareja, que también era miembro de este cuerpo. Ambos casos se investigan como posibles nuevos episodios de la violencia machista y de confirmarse elevarían a 35 las asesinadas en lo que va de año, 1.376 desde 2003.

La pareja de la mujer asesinada en Asturias también ha muerto después a causa de los disparos recibidos por otros agentes cuando trataban de reducirle y evitar el asesinato de su expareja.