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Al menos tres muertos tras un tiroteo masivo en Carolina del Norte, EEUU

Por el momento, sólo en 2026 se han producido hasta el momento 290 tiroteos en Estados Unidos.

Imagen de archivo del escenario de un crimen.

Imagen de archivo del escenario de un crimen. Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

Tres personas han muerto y otra ha resultado herida en un tiroteo masivo en la localidad estadounidense de Prospect Hill, Carolina del Norte, según indican este miércoles las autoridades locales, que consideran que una de las víctimas mortales es el sospechoso de haber disparado.

Las autoridades han detallado que se trata de un incidente aislado y el sheriff del Condado de Caswell (donde se encuentra Prospect Hil), Tony Durden, ha declarado en una rueda de prensa que todos los implicados son adultos y pertenecen a la misma familia.

El pasado sábado tuvo lugar otro tiroteo masivo en una hamburguesería de la localidad de Twin Falls (Idaho), en el tres personas perdieron la vida y otras siete resultaron heridas.

Los tiroteos masivos son uno de los problemas recurrentes de Estados Unidos y, según las estadísticas del Gun Violence Archive, en lo que va de año se han producido 290 en todo el país.

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La pareja de la mujer asesinada en Asturias también ha muerto después a causa de los disparos recibidos por otros agentes cuando trataban de reducirle y evitar el asesinato de su expareja.

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