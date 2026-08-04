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Los Reyes reciben a las autoridades y a la sociedad civil de Baleares en el Palacio de Marivent

Una representación de la sociedad de las Islas Baleares es recibida junto a las autoridades por la Familia Real en su residencia de verano, Marivent.

La Familia Real se preparan para el encuentro anual veraniego en Marivent.

Los Reyes reciben a las autoridades y a la sociedad civil de Baleares en el Palacio de Marivent | Antena 3 Noticias

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Alejandro Lorente
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Este martes, los Reyes recibirán a las principales autoridades y a una representación de la sociedad de Baleares en el Palacio de Marivent. Cada año, políticos y personas de renombre acuden a esta cena en la que conversarán con Felipe VI, Letizia y sus hijas. El Palacio de Marivent es la residencia de la Familia Real durante el verano.

Los Reyes, acompañados de la Princesa Leonor y la infanta Sofía, han atendido esta tarde a las autoridades y a la sociedad civil de Baleares en el palacio. Este encuentro entre la Familia Real y los representantes de distintos sectores da lugar también al comienzo de su agenda oficial en Mallorca.

Esta cita tenía lugar otros años en el Palacio de la Almudaina, también en Palma, pero a partir de 2022 los Reyes Felipe VI y Letizia ya decidieron celebrar esta recepción en su residencia en Mallorca.

Asimismo, Felipe VI acudirá el sábado 8 de agosto a la entrega de trofeos de la 44ª Copa del Rey de Vela en el Palacio Real de La Almudaina de Palma, un día después de que el monarca haya asistido en Colombia a la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente electo del país, Abelardo de la Espriella.

En estos días, tras el despacho que mantuvo el mismo día 29 con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el rey ha seguido con preocupación la crisis migratoria en Ceuta.

Cerca de 600 invitados

Unas 600 personas serán recibidas en el Palacio de Marivent. El escenario de la recepción se realiza concretamente en el patio de entrada. Los invitados son atendidos al atardecer, disfrutando de las vistas de la residencia de los Reyes en Mallorca.

A la ceremonia, ha asistido la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien ha estado acompañada por la mayoría de sus consellers. También han acudido la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y las secretarias de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y de Seguridad, Aina Calvo.

Además, han acudido los presidentes de los consells de Mallorca, Llorenç Galmés, Eivissa, Vicent Marí, y Formentera, Óscar Portas, así como miembros de buena parte de los partidos con representación en las instituciones del archipiélago.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

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