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Un informe de Seguridad Nacional alertó en abril del aumento de migrantes que entraban a nado

En la elaboración de este informe participaron 17 ministerios. Interior explica que se trataba de una constatación estadística.

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Un informe de abril de Seguridad Nacional advierte del incremento de migrantes que estaban cruzando a nado | Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Hace unos días el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) aseguró que había alertado al Ministerio del Interior del riesgo de una entrada masiva de migrantes y el último en manifestar sus advertencias ante la crisis migratoria ha sido el Consejo de Seguridad Nacional.

El pasado 21 de abril aprobó el informe anual de Seguridad Nacional, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional de la Moncloa. En el documento alertaban de que "la presión migratoria [en las ciudades autónomas] se ha visto notablemente incrementada debido principalmente al fenómeno de nadadores que tratan de acceder sorteando el perímetro fronterizo a través del mar, lo que supone en sí mismo un grave riesgo para sus propias vidas"

Se centraban en los "intentos de saltos masivos a través del vallado", sin embargo confiaban en "el gran despliegue perimetral de la Gendarmería Real Marroquí y sus Fuerzas Armadas", ya que "ha permitido mantener un control bastante riguroso que ha contenido este fenómeno".

Sobre el informe, en el que participaron 17 ministerios, Moncloa traslada que el incremento del que se habla en el texto se produce cada año sobre estas fechas. Además, Interior añade que no puede considerarse de una alerta sino de una constatación estadística de los datos que se recogen.

El CNI avisó

El CNI remitió semanas antes de que se produjese la entrada masiva de migrantes, varios informes al ministerio que preside Fernando Grande-Marlaska. Aunque desde Interior niegan haber recibido esos avisos.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, también rechaza haber sido avisados, y apuntó que "se podía esperar un repunte de llegadas propio de una época estival".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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