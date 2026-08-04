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El Gobierno niega haber recibido avisos sobre la crisis migratoria y aumenta la tensión: "No se nos hizo muchísimo caso"

El CNI, Marruecos y el Gobierno de Ceuta alertaron al ejecutivo de que podía haber algún movimiento irregular de migrantes. También varias voces de la Policía Nacional sostienen que lo advirtieron tiempo antes.

Imagen del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska

El Gobierno niega haber recibido avisos sobre la crisis migratoria y aumenta la tensión: "No se nos hizo muchísimo caso" | EFE

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Alberto de Castro
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La gestión del Gobierno de la crisis migratoria y humanitaria en Ceuta, sigue en entredicho. Ayer conocíamos que el CNI envió varios informes a Interior alertando semanas antes del riesgo de una entrada de migrantes en Ceuta, pero parece que podría haber más, hasta tres.

Una crisis migratoria, porque hasta 72.000 migrantes cruzaron la frontera de Marruecos con la ciudad autónoma, aunque hoy la portavoz del Gobierno y Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha confirmado a los medios que se habrían devuelto hasta 70.000 de las personas que entraron en España.

Precisamente, la ministra ha negado que esos avisos tuviesen lugar y ha defendido que "se podía esperar un repunte de llegadas propio de una época estival". Misma versión que la que da Fernando Grande-Marlaska, Ministro del Interior, que ha reiterado nuevamente que nadie les avisó.

Sin embargo, voces de la Policía Nacional aseguran que hubo avisos del CNI, pero también dentro del cuerpo. Ana Alarcón, Portavoz del Sindicato Unificado de Policía, confirmaba a los micrófonos de Antena 3 que ellos "ya lo advirtieron, pero no se les hizo muchísimo caso".

A estos dos avisos, el del Centro Nacional de Inteligencia y el de la Policía, se une Marruecos. Rabat aseguró anoche que también avisó de que la sentencia del Supremo podía desencadenar una oleada de migraciones. Son las primeras declaraciones de representantes del Gobierno del país africano, después de que el español haya alabado en varias ocasiones su labor. Hoy, tanto Marlaska como Saiz, han vuelto a recalcar que sin Marruecos, esta labor de contención no se habría podido llevar a cabo.

La última fuente que confirma un aviso es el Gobierno de Ceuta, en concreto habría sido el Área de Menores que habría advertido tres días antes que la situación de la frontera estaba cambiando. La ciudad publicó ese mismo día un comunicado, hablaba de una "emergencia migratoria".

Ante esta oleada de informaciones que apuntan a que el Gobierno habría tenido informes a su disposición, la oposición exige al ejecutivo que se asuman responsabilidades. Miguel Tellado, secretario General del Partido Popular, ha pedido los ceses de Marlaska y Robles por "no haber actuado teniendo toda la información".

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