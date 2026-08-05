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Crisis migratoria

La Audiencia Nacional pregunta a la Guardia Civil si hubo avisos previos de la entrada masiva en Ceuta

La jueza María Tardón solicita un informe sobre la actuación de la Guardia Civil y pide detallar si se recibió alguna información durante los días previos a la llegada de migrantes.

Crisis migratoria en Ceuta

Crisis migratoria en Ceuta Efe

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Juan Muñoz
Juan Muñoz
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La Audiencia Nacional quiere saber si existieron avisos previos de la entrada masiva de migrantes en Ceuta durante el pasado viernes 31 de julio. Por ello, la jueza María Tardón ha pedido un informe a la Guardia Civil solicitando que se detalle si se recibió algún tipo de información durante los días previos.

La jueza, que ha registrado esta petición al instituto armado en el marco de la investigación que se ha abierto sobre lo sucedido en Ceuta, también ha solicitado a la Policía un informe que ayude a determinar si se trató de una "acción concertada o dirigida" por algún "grupo criminal".

También solicita a la Guardia Civil un informe sobre las labores de rescate llevadas a cabo por los agentes en aguas españolas, detallando identidades personales y causas de la muerte de los fallecidos.

El número de muertos se eleva a 141

La crisis humanitaria provocada por la llegada masiva de migrantes a Ceuta se ha cobrado ya la vida de al menos 141 personas. Aproximadamente la mitad de los cuerpos han sido recuperados en aguas españolas.

El ministerio de Interior ha cifrado en 72.000 los migrantes que entraron en Ceuta y en 70.000 los que ya han regresado a Marruecos. Sin embargo, Vivas asegura que unos 6.000 migrantes siguen en Ceuta. Más de mil son menores.

El Gobierno pide solidaridad a las autonomías

El presidente de Ceuta ha vuelto a criticar la "respuesta tardía" del Gobierno ante la crisis mientras que el Ejecutivo advierte a las autonomías que la Fiscalía entrará de oficio en aquellas que se nieguen a acoger a los menores migrantes que continúan en Ceuta.

Mientras tanto, continúa el nerviosismo en Ceuta por la nueva convocatoria detectada en redes sociales para que se produzca una nueva llegada masiva el próximo 15 de agosto.

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