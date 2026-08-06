Aislado en España un turista tras dar positivo en hantavirus

Un turista se encuentra aislado en Galicia junto a su familia después de dar positivo en hantavirus tras pasar por Francia en la segunda mitad de julio, tal y como han informado las autoridades del país galo.

Se trata de un turista franco-argentino y ya no presenta síntomas compatibles con la enfermedad provocada por el hantavirus.

El Centro Nacional de Referencia en Francia (CNR) ha precisado que se encuentra afectado por la variante Andes, presente especialmente en Sudamérica y caracterizada por transmitirse entre personas a través de contactos estrechos y prolongados.

Sanidad ya ha puesto en marcha medidas para atender al paciente, así como rastrear las distintas etapas de su viaje con el objetivo conocer si puede haber más personas contagiadas.

Por ahora "no estamos ante un virus que presente una circulación difusa en la población", ha precisado el departamento de Sanidad.

Además, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) y la sección de Salud de Galicia están realizando los estudios epidemiológicos correspondientes para llevar a cabo las actuaciones necesarias, además de la gestión de los posibles contactos relacionados con el caso.

Sanidad destaca también que España dispone de "todos los protocolos y el conocimiento bien actualizado" para afrontar este tipo de situaciones y asegura que ya se han activado los mecanismos de coordinación y seguimiento necesarios para garantizar la seguridad de la población. Francia también incidió en que sus autoridades están "plenamente movilizadas y comunicarán periódicamente la evolución de la situación".

Un "caso importado"

Durante la tarde de este jueves se van a reunir un grupo de expertos científicos y Salud Pública de Francia para determinar los pasos a seguir sobre lo que se ha descrito como un "caso importado".

Recuerdan que el hantavirus se transmite por roedores, especialmente a través de la inhalación de aire contaminado con sus orines o excrementos.

El nuevo positivo en España se produce dos meses y medio después de la crisis provocada por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que desembarcó en nuestro país.

La Xunta activa el protocolo de vigilancia epidemiológica

La Dirección General de Salud Pública de la Xunta ha decidido poner en marcha el protocolo de vigilancia epidemiológica para este caso. Actualmente, el turista franco-argentino está actualmente aislado en su alojamiento.

Fuentes de la Consellería de Sanidad señalan que una vez que el Ministerio de Sanidad facilitó el contacto, este procedió a activar el mencionado protocolo.

El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, ha contactado con la ministra Mónica García para pedirle información "con la máxima celeridad para identificar el caso y aplicar los protocolos pertinentes".

Tras haber establecido el contacto, la Dirección General de Salud Pública ha aplicado la pauta para estos casos, a través de encuestas al afectado y a sus contactos más cercanos, junto con varias indicaciones.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad ha confirmado que no es necesario que el viajero ingrese en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) al ser asintomático.