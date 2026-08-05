Uno de cada seis españoles financia las vacaciones de verano

Los que ya estén de vacaciones lo habrán notado: todo está más caro y lo previsible es que tengamos que gastar más que el verano pasado. En concreto, según un estudio del Observatorio Cetelem, el gasto medio previsto por los españoles que van a viajar este verano es de 1.481 euros, un 5% más que el año pasado.

Las subidas se sienten en todos lados. En primer lugar, si queremos viajar en avión. Muchos, de hecho, reconocen reservar con antelación para evitar que los precios sigan subiendo. Si nuestro método de transporte es el coche, también pagamos más, porque los combustibles son más caros. Hemos hecho la prueba: llenar el depósito hoy nos ha costado 83 euros; hace un año, 71. Son 12 euros más.

Hospedarse en un alojamiento turístico o en un hotel tampoco cuesta lo mismo que antes. Detrás de esa subida hay varios factores. Virginia Fabelo, directora de hoteles Cordial Las Palmas, explica que "no puede analizarse de forma aislada", ya que el sector "depende también del transporte, de los precios de los alimentos…". Y, por último, el ocio: salir a comer o tomar algo también resulta más caro.

A pesar de los altos precios, el 75% de los españoles se niega a renunciar a las vacaciones. Muchos optan por financiarlas. De hecho, según IA Capital, uno de cada seis ha pedido un préstamo para poder irse de viaje. Frente a ellos, hay otro 25% que asegura que este año no le queda más remedio que quedarse en casa y renunciar a las vacaciones por el aumento del coste.

El precio de la gasolina se acerca al récord de 2026 en plenas vacaciones de agosto

El precio de la gasolina prolonga una semana más su subida y ya se paga a 1,716 euros por litro al inicio de las vacaciones de agosto, su coste más elevado desde que se alcanzase el máximo anual por la escalada bélica en Oriente Medio. El 21 de marzo fue el día previo a que entrase en vigor la rebaja fiscal a los carburantes que buscaba mitigar los efectos que la guerra de Irán estaba teniendo en el precio de la energía.

Aquel día la gasolina alcanzó su precio máximo de 2026, 1,796 euros el litro, un 4,66 % más cara que este martes. El histórico de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recoge que este martes la gasolina se pagaba a 1,716 euros por litro, un 3,4 % más que hace una semana y un 11,9 % más que hace un mes.

Tras el regreso del IVA al 21% después de más de tres meses al 10%, el apoyo fiscal se concentra ahora en el impuesto especial de hidrocarburos, que se vio rebajado en 15 céntimos/litro en julio y en 10 céntimos/litro en agosto, por lo que el cambio de mes ha repercutido en el encarecimiento de los combustibles registrado esta semana.