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Crisis migratoria

El PP asegura que cumplirá la ley sobre el reparto de menores mientras exige la comparecencia de Pedro Sánchez y varios ministros

Los populares acusan al Gobierno de "debilidad" ante la inmigración irregular y pide que el presidente interrumpa sus vacaciones.

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en una atención a los medios de comunicación en Málaga. ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS 06/08/2026

El PP asegura que cumplirá la ley acogiendo a menores en sus gobiernos autonómicos, pero pide la comparecencia urgente de Sánchez y varios ministros | EUROPAPRESS

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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El Partido Popular ha asegurado que los gobiernos autonómicos donde gobierna "cumplirán con la ley", después de que hace unos días Extremadura, Aragón y Castilla y León anunciaran que se opondrían al reparto de menores migrantes llegados a Ceuta.

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral popular, Elías Bendodo, ha reconocido ante los medios de comunicación que "la legislación vigente se cumplirá, esta ocasión también", recordando que "en los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre PP y Vox, se habla de que cumplirán la ley en materia de inmigración irregular".

Bendodo ha responsabilizado al Gobierno del "problema" migratorio señalando la "inestabilidad y debilidad" del ejecutivo al respecto: "El gobierno es el que tiene que resolver esta situación. Que no eche la pelota a las comunidades. Es un problema de seguridad y de inmigración ocasionado por este gobierno".

Por ello remarca que "desde el Partido Popular lo que decimos es que todos los que han entrado ilegalmente, legalmente tienen que irse".

Exigen explicaciones

Además, los populares exigen la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, así como de los ministros de Interior, de Defensa y de Justicia. Y sostienen que Pedro Sánchez debería interrumpir sus vacaciones para ponerse al frente de la crisis migratoria.

El pasado 31 de julio, tras una visita de apenas dos horas en Ceuta, el Sánchez se marchó de vacaciones a La Mareta, en Lanzarote. Bendodo critica que "el presidente del Gobierno, después de que 72.000 personas hayan violentado nuestras fronteras, esté tumbado a la bartola en la playa": "No te puedes ir de vacaciones y tumbarte en la hamaca".

Asimismo subraya que "el Gobierno perdió casi un mes desde la sentencia del Supremo" y asegura que "tenía que haber actuado e instalar esa valla neumática inmediatamente".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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