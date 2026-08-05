Interior se comprometió a instalar la barrera flotante a mediados de julio y no lo hizo hasta el pasado sábado pese al aviso de Ceuta

El debate político se mantiene abierto sobre la gestión de la crisis. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado que el Ejecutivo nunca recibió "ningún informe, ningún aviso" que anticipara la dimensión que alcanzaría la entrada masiva.

Según fuentes de Antena 3 Noticias, el Ministerio del Interior se comprometió a colocar la barrera flotante el pasado 16 de julio, aunque finalmente no se instaló hasta el 1 de agosto, una vez producida la entrada masiva de 72.000 personas. Apenas dos días después sufrió la rotura de uno de sus anclajes, aunque el Gobierno asegura que ya ha sido reparada.

En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Inclusión, Elma Saiz, quien ha señalado que nunca existió "un informe que hablara de la magnitud del hecho inédito que hemos vivido", aunque sí reconoció que había constancia de un aumento de llegadas propio de esta época del año.

El Gobierno niega haber recibido avisos

Precisamente, la ministra ha negado que los avisos del CNI tuviesen lugar y ha defendido que "se podía esperar un repunte de llegadas propio de una época estival". Misma versión que la que da Fernando Grande-Marlaska, Ministro del Interior, que ha reiterado nuevamente que nadie les avisó.

Sin embargo, voces de la Policía Nacional aseguran que hubo avisos del CNI, pero también dentro del cuerpo. Ana Alarcón, Portavoz del Sindicato Unificado de Policía, confirmaba a los micrófonos de Antena 3 que ellos "ya lo advirtieron, pero no se les hizo muchísimo caso".

A estos dos avisos, el del Centro Nacional de Inteligencia y el de la Policía, se une Marruecos. Rabat aseguró que también avisó de que la sentencia del Supremo podía desencadenar una oleada de migraciones.

La última fuente que confirma un aviso es el Gobierno de Ceuta, en concreto habría sido el Área de Menores que habría advertido tres días antes que la situación de la frontera estaba cambiando. La ciudad publicó ese mismo día un comunicado, hablaba de una "emergencia migratoria".

Ceuta pide "auxilio" al Estado

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha pedido este miércoles "socorro" y "auxilio" al "resto de España y al Estado ante la situación "absolutamente límite" que vive la ciudad autónoma tras la entrada de miles de migrantes.

Vivas ha asegurado que el Real Decreto Ley 2/2025 que obliga a las comunidades a aceptar a estos menores "se está aplicando" y "se están enviando a la Península todos los menores", pero que "ahora se plantea otro escenario" porque "la integridad territorial de España ha sido violentada, ha sido vulnerada y esto es una situación absolutamente excepcional".

Según el presidente ceutí, en este momento están atendiendo a 1.100 menores migrantes, un 2.600 % por encima de su capacidad crítica de acogida, lo que supone una "situación de emergencia humanitaria absolutamente insostenible".

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