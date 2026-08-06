Donald Trump usa la crisis migratoria de Ceuta para pintar un escenario apocalíptico si ganan los demócratas

Donald Trump ha puesto como ejemplo a España en su discurso electoral narrando la crisis migratoria que vive Ceuta. El presidente contaba que 60.000 migrantes se habían lanzado en masa contra la frontera invadiendo la ciudad, provocando incidentes y atacando a inocentes.

A 3 meses de celebrarse las elecciones de medio mandato, Trump podría perder la mayoría en la cámara de representantes y el senado según los sondeos. En sus palabras ha aprovechado lo ocurrido en Ceuta para presentar un escenario apocalíptico en EEUU si los demócratas salen elegidos.

"La inmigración ilegal está matando a Europa"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "la inmigración ilegal está matando a Europa" y que la situación de su país cuando los demócratas "tuvieron abiertas las fronteras" fue "mucho peor" que la entrada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta.

"Hay que detener la inmigración ilegal en Europa. Conozco Europa mejor que nadie, mejor que quienes la gobiernan, y tengo excelentes relaciones allí. Hay dos cosas que están acabando con Europa. La primera es la inmigración. La segunda es la energía", declaró Trump ante los medios en el Despacho Oval.

"Cuando vi lo que sucedió en España, me dije que nosotros teníamos una versión de eso, se podría decir que mucho peor. Permitimos la entrada de veinticinco millones de personas bajo el mandato de Joe Biden y los demócratas. Tuvimos fronteras abiertas, y países de todo el mundo enviaron a nuestro país a personas que ellos no querían", afirmó.

Trump se vanaglorió de que actualmente el país tiene la "mejor frontera" por la que "no ha entrado ni una sola persona" en quince meses, tras endurecer las políticas migratorias con deportaciones masivas, restricciones de visados y seguridad en frontera.

El jefe de Estado cree que "la inmigración es un problema increíble para Europa" por que está dejando "entrar a gente que, en muchos casos, no va a aportar nada positivo", una posición compartida por varios miembros de su Gabinete, entre ellos el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Así mismo, Trump acusó -sin pruebas- a "muchos de ellos (migrantes)" de cometer "más de un asesinato": "Terminaremos igual si ponen en el poder a esos lunáticos que veo postulándose para cargos públicos", advirtió.

La impopularidad de Trump bate récords según los sondeos

Quedan apenas tres meses para las elecciones de mitad de mandato, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, y Trump, cuya impopularidad bate récords, ya está en modo electoral. El mandatario lleva meses advirtiendo del riesgo de perder estas elecciones.

Su partido va por detrás en los sondeos e intenta, de todas las maneras posibles, lograr ventaja en unas elecciones que serán decisivas para fijar los límites de su poder y la profundidad de su legado. Estas elecciones de medio mandato, conocidas como midterms, suelen interpretarse como un referéndum sobre la gestión del inquilino de la Casa Blanca. En ellas se elige a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a un tercio de los 100 escaños del Senado.

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