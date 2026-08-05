Asesinada una mujer tras ser presuntamente acuchillada por su pareja en Murcia

Una mujer de 44 años ha muerto este miércoles por la tarde en un centro comercial de Murcia acuchillada supuestamente por su pareja, que se ha dado a la fuga y está siendo buscada por la Policía Nacional.

La Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma ha confirmado por su parte que recibió una llamada desde el centro comercial de la ciudad, en la que se informaba sobre el cuerpo de una mujer con signos de violencia. Los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional que acudieron inmediatamente al lugar confirmaron los hechos y decidieron acordonar y proteger la zona. La Policía Nacional solicitó asistencia sanitaria, pero el médico de la ambulancia que llegó al lugar de los hehos sólo pudo confirmar su muerte.

La investigación la desarrolla de forma coordinada el Grupo de Homicidios junto a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, con la ayuda de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Policía Nacional.

Los hechos están siendo investigados como un posible caso de violencia de género.

Los servicios de emergencias también han acudido tras ser encontrada la mujer sin vida.

A las 17:25 horas, una llamada realizada al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia avisaba sobre el hallazgo del cuerpo de la mujer en la trastienda de un negocio de la galería, en Centro Comercial Carrefour Infante del municipio de Murcia.

Al ser encontrada por un trabajador, este se dirigió rápidamente a las fuerzas de seguridad por parecer un caso de muerte violenta.

Otra mujer asesinada en Llanes a manos de su pareja

Este caso ocurre pocas horas después de que una agente de guardia civil fuera asesinada en Llanes, Asturias, por su pareja, también miembro de este cuerpo. Ambos casos se investigan como posibles nuevos episodios de la violencia machista y de confirmarse elevarían a 35 las asesinadas en lo que va de año, 1.376 desde 2003.

La pareja de la mujer asesinada en Asturias también ha muerto a causa de los disparos recibidos por otros agentes cuando trataban de reducirle y evitar el asesinato de su expareja.

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