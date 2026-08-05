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Irán afirma haber acordado con Omán una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz

Teherán ha confirmado este miércoles que el trato se encuentra en su "fase final de revisión y redacción", en un nuevo intento por reducir las tensiones en una de las zonas marítimas más importantes del mundo.

Estrecho de Ormuz

Irán y Omán avanzan hacia un acuerdo para gestionar el estrecho de Ormuz | EFE

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Pepe Ribas
Publicado:

Irán ha confirmado este miércoles que el acuerdo con Omán para regular y gestionar el tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz se encuentra en su "fase final de revisión y redacción", en un nuevo intento por reducir las tensiones en una de las zonas marítimas más importantes del mundo. "Si ningún tercero obstaculiza el trabajo", el documento podrá completarse próximamente, según ha indicado Baqaei, quien ha pedido que no se interfiera en las negociaciones entre Teherán y Mascate.

Entendimiento entre las partes implicadas

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha señalado que ambas partes ya han alcanzado un entendimiento sobre las coordenadas geográficas de la ruta prevista y que la declaración conjunta, que recogerá los principales puntos de acuerdo entre ambos países, está pendiente de los últimos detalles.

Sin embargo, el portavoz iraní ha advertido de que este acuerdo no garantiza por sí solo la seguridad del estrecho de Ormuz, al considerar que continúan existiendo factores de inestabilidad derivados, según Irán, de las acciones de Estados Unidos en la región.

Trump, optimista ante el acuerdo

En los últimos días, Irán y Omán han mantenido conversaciones para avanzar en la gestión del paso marítimo. El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha mostrado optimista ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita garantizar la apertura y estabilidad de la zona.

El estrecho de Ormuz, situado entre Irán y Omán, es una de las principales rutas energéticas del planeta, ya que por sus aguas circula una parte significativa del petróleo y gas mundial.

Irán aseguró este miércoles que ha recibido mensajes de Estados Unidos en los que Washington expresa su disposición a volver a cumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado en junio: "Hemos recibido mensajes de Estados Unidos que indican que está plenamente dispuesto a volver a cumplir sus compromisos", afirmó el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, en una entrevista con la agencia estatal IRNA.

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