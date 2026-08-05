Asciende a 141 la cifra de muertos tras la crisis migratoria en Ceuta

Al menos 141 personas han muerto en la playa del Tarajal, en Ceuta, tras la entrada masiva de migrantes que cruzaron desde Marruecos hacia la ciudad autónoma la pasada semana. Las últimas cifras elevan a 78 los cuerpos recuperados en aguas españolas, después de que este martes se localizaran tres nuevos fallecidos. A ellos se suman 63 cadáveres recuperados en aguas marroquíes, lo que sitúa el balance provisional en 141 víctimas mortales.

Los cuerpos se encuentran repartidos en las morgues de cuatro hospitales del norte de Marruecos: Tetuán, Tánger, Fnideq y Rincón. La mayoría de las víctimas son jóvenes de entre 20 y 30 años, principalmente varones marroquíes, aunque también hay personas de origen subsahariano, algunas mujeres y un reducido número de menores.

Ceuta ha vivido en los últimos días la mayor crisis migratoria registrada en España. La entrada masiva comenzó el miércoles 29 de julio y alcanzó su punto álgido al día siguiente, cuando miles de personas cruzaron la frontera. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cifrado en 72.000 las personas que accedieron a la ciudad autónoma, de las que alrededor de 70.000 ya han abandonado el territorio español.

La magnitud de la tragedia ha llevado a que, por primera vez en este tipo de sucesos migratorios, se active el protocolo para incidentes con "víctimas múltiples", utilizado habitualmente en grandes accidentes como los ferroviarios o aéreos. Organizaciones humanitarias han reclamado acelerar la identificación de los fallecidos para facilitar la localización de sus familiares.

En paralelo, las autoridades españolas sostienen que la crisis migratoria no ha comprometido el espacio Schengen y destacan la respuesta desplegada para gestionar la llegada masiva de personas.

Mientras tanto, Ceuta continúa afrontando otro importante desafío: la atención a los menores migrantes que permanecen en la ciudad. Con el objetivo de ampliar la capacidad de acogida, el Ministerio de Juventud e Infancia ha solicitado habilitar dos centros escolares para albergar a más de un centenar de niñas migrantes. La ciudad cuenta con una amplia experiencia en la atención de menores no acompañados, aunque la magnitud de las llegadas de los últimos días ha desbordado los recursos disponibles.