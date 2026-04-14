Cuándo son las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentarán a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

Elecciones Andalucía 206: fechas clave

La convocatoria electoral se publicó el 24 de marzo de 2026 y, desde ese momento, quedó fijado un calendario que organiza cada paso hasta el día de la votación.

La campaña comenzará en la medianoche del 30 de abril al 1 de mayo y se prolongará hasta el 15 de mayo.

El 16 será la jornada de reflexión y el 17, día propio de las votaciones, abrirán los colegios electorales entre las 9:00 y las 20:00 horas.

Antes de llegar a la campaña hay trámites que también forman parte del proceso:

Las coaliciones deben registrarse entre el 1 y el 6 de abril.

Las candidaturas se presentan del 8 al 13 de abril.

Las listas definitivas se proclamarán el 20 de abril, momento a partir del cual los partidos podrán difundir sus mensajes dentro de los límites que marca la ley.

Una vez celebradas las elecciones la sesión constitutiva del Parlamento está prevista para el 11 de junio, fecha que marca el inicio formal de la nueva legislatura.

Candidatos Elecciones Andalucía 2026

Además de Juanma Moreno (PP), estos son los candidatos principales de las elecciones del 17 de mayo:

El PSOE apuesta por María Jesús Montero

Vox presenta a Manuel Gavira

En Por Andalucía, coalición en la que se integran IU, Sumar y Podemos, entre otros, el candidato es Antonio Maíllo.

Antonio Maíllo (Por Andalucía, coalición en la que se integran IU, Sumar y Podemos, entre otros)

En Adelante Andalucía, Jose Ignacio García será el candidato.

Entre todos ellos se repartirán los 109 escaños que conforman el Parlamento autonómico.

Cómo solicitar el voto por correo y hasta cuándo puede hacerse

El voto por correo está disponible para cualquier persona censada en Andalucía que no pueda acudir a su colegio electoral el día de la votación. La solicitud puede realizarse hasta el 7 de mayo.

Existen dos vías, hacerlo por internet a través de la web de Correos con un sistema de identificación electrónica válido o acudir a cualquier oficina postal y presentar el DNI, pasaporte o carnet de conducir.

En caso de enfermedad o discapacidad, otra persona puede realizar la solicitud con la autorización correspondiente.

Correos enviará la documentación electoral a partir del 27 de abril de 2026 a la dirección indicada por el votante. Ese envío incluirá las papeletas, los sobres y las instrucciones necesarias para emitir el voto.

Una vez recibida la documentación, el elector deberá enviar su voto por correo certificado dentro del plazo establecido.

El periodo para depositarlo finalizará el 13 de mayo de 2026, fecha límite para que Correos lo entregue en la mesa electoral correspondiente.

Recuerda que solicitar el voto por correo implica que el elector ya no podrá votar de forma presencial, ya que su nombre quedará marcado en el censo como votante por esta vía.

¿Qué pasará después de las elecciones?

El recuento comenzará en cuanto cierren los colegios electorales.

Primero se realizará el escrutinio provisional en cada mesa y, días después, el escrutinio general en las juntas electorales provinciales que es el que tiene validez legal.

A partir de ahí, los partidos iniciarán los contactos para la investidura si no hay una mayoría clara.

La ley establece que el Parlamento debe constituirse el 11 de junio y a partir de ese día se abre el proceso para elegir al próximo presidente de la Junta.

Con los plazos ya en marcha y la fecha del 17 de mayo a la vista, Andalucía encara la recta final hacia unas elecciones que abrirán una nueva etapa en el Parlamento y en el Gobierno autonómico.

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