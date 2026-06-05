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El experto en Inteligencia Fernando Cocho explica el dispositivo de seguridad para la visita a España del Papa León XIV: "La línea del atentado yihadista nunca se descarta"

Entre otros preparativos, para la llegada del Papa León XIV a España, se ha puesto en marcha un amplio dispositivo de seguridad e inteligencia de tres anillos, además de dispositivos externos para actuar ante cualquier posible amenaza. Así nos lo detalla el analista de Seguridad e Inteligencia Fernando Cocho.

Fernando Cocho, analista de Seguridad e Inteligencia

El experto en Inteligencia Fernando Cocho explica el dispositivo de seguridad para la visita a España del Papa León XIV: | Antena 3 Noticias

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Anna Martín
Publicado:

Ya está todo listo para la esperada llegada del Papa León XIV a nuestro país. Será el sábado cuando el pontífice llegará a Madriden su primer viaje oficial a España.

En 'Antena 3 Noticias' hemos podido hablar con Fernando Cocho, analista de Seguridad e Inteligencia, para conocer más de cerca el dispositivo de seguridad puesto en marcha para los próximos días, ya que como él indica: "el detalle no se va a publicar".

Tres anillos de seguridad en torno al Papa

Un total de tres anillos de seguridad son los que vigilarán en todo momento que todo esté en orden y bajo control: uno más próximo al Papa, otro que vigila a la gente en un perímetro de 10 o 12 metros aproximadamente y un tercero situado en la parte trasera de las multitudes. Así lo ha explicado Cocho al tiempo que incluía un cuarto nivel de seguridad que incluye dispositivos externos, tanto aéreos como subterráneos.

"La colaboración es muy importante entre las fuerzas de seguridad del Estado", apuntaba el experto. A pesar de que también incluía en dicha cooperación a la Guardia Suiza, encargada velar por la seguridad de su santidad y de su residencia y que le acompaña en todas sus salidas. De este Cuerpo el entrevistado ensalzaba su "alta preparación y concienciación".

Riesgo de atentado yihadista

A pesar del amplio dispositivo, Cocho subraya que "aun así existe el riesgo" y apunta a las amenazas yihadistas: "evidentemente la línea del atentado yihadista nunca se descarta".

Con estas palabras, el experto en Inteligencia pone sobre la mesa la "reciente detención de varios presuntos yihadistas en España" para sostener que "ante cualquier presión que estos individuos puedan generar en la sociedad, la Policía y la Guardia Civil no cejan nunca en su búsqueda".

Disturbios y aglomeraciones

Y no solo eso, Fernando Cocho también pone el ojo en la situación actual geopolítica, donde considera que "cada vez hay una visión más radical que está intentando penetrar siempre en nuestra sociedad y también un descontento social que puede provocar disturbios o llamar la atención en estos momentos".

Así el analista recogía todo lo que acontece la próxima visita del Papa León XIV en cuanto a seguridad y vigilancia, algo que no recuerda igual desde la visita de Juan Pablo II, hace 40 años. Y donde, según ha confesado, lo que más le preocupa es el número de personas y las posibles aglomeraciones que puedan producirse.

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