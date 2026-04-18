Sánchez urge pasar "de las palabras a la acción" para defender la democracia

Barcelona reúne este sábado a los principales líderes progresistas mundiales en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. Durante la inauguración del evento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a los líderes progresistas de más de 15 países defender la democracia ante los ataques que sufre y no resignarse a observarlos y a ver cómo actúan quienes no respetan el derecho internacional y normalizan el uso de la fuerza. El jefe del Ejecutivo reclamó a quienes se reúnen en la capital catalana ir más allá del "compromiso" y pasar "a la acción" a la hora de renovar la democracia, también en gobernanza digital "para proteger a los jóvenes" y combatir la desigualdad.

Sánchez ha hecho esta llamada en su intervención de apertura de la Cumbre en la que ha subrayado que los asistentes en esta jornada comparten una preocupación y una responsabilidad para hacer todo lo necesario en defensa de la democracia. Ha señalado que la "comunidad política en construcción" que se da cita en Barcelona sabe que la democracia no se puede dar por sentada" en un contexto de ataques, así como de "un intento tras otro de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza".

Sánchez considera prioritario, entre los objetivos de esta cumbre, la defensa del sistema multilateral, aunque con las reformas que sean necesarias. A ello ha sumado la adopción de medidas relativas a la gobernanza digital para hacer frente a la desinformación y que los algoritmos premien el odio o los mensajes violentos, algo que ha recordado que su Gobierno está combatiendo con propuestas legislativas. Otra prioridad de la cumbre es combatir la desigualdad, que ha dicho que es difícilmente compatible con democracias sanas y fuertes.

Entre los asistentes figuran el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly; y el presidente de Cabo Verde, José Maria Neves. También participan el primer ministro de Albania, Edi Rama, y la primera ministra de Lituania, Inga Ruginienė.

Sheinbaum asegura que no hay crisis diplomática con España

Durante su intervención en la cumbre, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que "no hay crisis diplomática" entre su país y España, y que nunca la ha habido. Sheinbaum, que ha asistido junto a otros líderes latinoamericanos, ha expresado su satisfacción por estar en Barcelona "defendiendo la democracia". Por otro lado, Sheinbaum ha anunciado su voluntad de que México acoja la cumbre el próximo año, un encuentro que ha dicho que se debería focalizar en "la economía centrada en el bienestar" y en dar con "una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos".

Boric: "Las Naciones Unidas deberían ser lideradas por una mujer"

Por otro lado, el expresidente chileno Gabriel Boric ha apostado por que las Naciones Unidas pasen a ser lideradas por una mujer "por primera vez en sus 80 años de historia". Así lo ha dicho en su intervención en el inicio de la IV Reunión en Defensa de la Democracia momento en el que ha insistido en su propuesta de que sea una mujer quien esté al frente de la ONU para relevar a António Guterres. Boric, que fue uno de los inspiradores de este formato de cumbre "en defensa de la democracia" es el encargado de moderar el debate de hoy, y ha hecho un llamamiento a "reforzar" el multilateralismo, aunque introduciendo "cambios" para hacer frente a los nuevos retos globales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.