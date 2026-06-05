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Pedro Sánchez garantiza, "por activa y pasiva", que no habrá un 'superdomingo' electoral

El presidente del Gobierno tranquiliza así a sus socios de Gobierno como PNV o Junts que reclamaban un adelanto electoral tras las últimas novedades en los casos de corrupción que afectan al PSOE.

Imagen del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez

Imagen del presidente de Gobierno, Pedro SánchezEFE

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado "por activa y por pasiva" que "no habrá un superdomingo electoral", es decir, no hará coincidir las elecciones generales con los comicios municipales y autonómicos que deben celebrarse en mayo de 2027.

Desde la cumbre UE-Balcanes Occidentales celebrada en la localidad montenegrina de Tivat, Sánchez ha respondido a la pregunta más repetida: si seguía manteniendo, como apuntó hace un año, que no tiene intención de que haya esa coincidencia.

El presidente ha reiterado que "puede garantizar a los españoles y a todos los partidos políticos que, desde luego, no va a haber un superdomingo electoral". Además, ha defendido que los candidatos a alcaldías y gobiernos autonómicos tengan su propio debate de forma independiente del que puede haber en unas elecciones generales.

De esta manera, Sánchez sale del paso de las peticiones de dos de sus socios de Gobierno. Concretamente, de PNV y Junts, que han reclamado un adelanto electoral tras las últimas novedades en los casos de corrupción que afectan al PSOE, o también del presidente de Castilla-La Mancha, que indicó que sería una "puñalada trapera a todo el sistema" que las elecciones generales coincidieran con las autonómicas y municipales, aunque reconoció que no había "ningún indicio" de que eso fuera a suceder.

Legislatura hasta 2027

Pedro Sánchez ha repetido en más de una ocasión su intención de acabar la legislatura en el año 2027, y de hecho, anunció el pasado miércoles que el Gobierno iniciará los trámites para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de cara ya al año que viene.

En ese sentido, el BOE ha publicado este mismo viernes la orden ministerial para la elaboración de los presupuestos del 2027, dando así el pistoletazo de salida a las cuentas públicas del próximo ejercicio.

El plan anunciado por el presidente del Gobierno es actualizar el cuadro macroeconómico, que debería votarse antes del verano, informar a los grupos parlamentarios de las líneas generales del proyecto de presupuestos y presentarlo en el segundo semestre del año.

En ese sentido, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha señalado que a lo largo de este mes se actualizará el cuadro macroeconómico para poder llevar al Congreso unas cuentas "que nazcan del diálogo, del acuerdo y de la responsabilidad compartida con el conjunto de las fuerzas parlamentarias". De esta manera, ha prometido que los Presupuestos Generales del Estado serán "profundamente sociales", con el objetivo de proteger a la mayoría social de este país.

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