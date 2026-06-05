Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona

CASO LEIRE DÍEZ

Page ve factible que Sánchez desconociera el caso Leire Díez y exige al PSOE actuar con contundencia

El presidente castellanomanchego cree "urgente" una querella del PSOE, con el objetivo de evitar que "haya una imputación" al conjunto.

Page

Page ve factible que Sánchez desconociera el caso Leire Díez y exige al PSOE actuar con contundencia | Antena3.com

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado que no puede descartarse que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no tuviera "conocimiento previo del llamado caso Leire Díez". Durante un acto institucional celebrado en Toledo con motivo del Día del Pueblo Gitano, el dirigente autonómico ha admitido que, en estructuras políticas complejas, es posible que los máximos responsables no estén al corriente de todos los movimientos que se producen a su alrededor.

García-Page ha explicado que la política implica equipos amplios y múltiples niveles de responsabilidad, lo que puede dificultar que determinada información llegue de inmediato a la cúspide. En ese sentido, ha reconocido que él mismo, en su trayectoria, no siempre ha estado al tanto de cada asunto interno.

No obstante, ha advertido del riesgo que supondría que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pudiera verse afectado judicialmente como organización. A su juicio, una hipotética imputación del partido sería un hecho de enorme gravedad, y profundamente injusto para la mayoría de militantes y cargos públicos, que no tienen relación con los hechos investigados.

El presidente castellanomanchego ha reclamado una reacción firme por parte de la dirección socialista. En concreto, ha defendido que la formación interponga acciones legales contra quienes, presuntamente, hayan utilizado el nombre del partido para cometer irregularidades. Considera que esa iniciativa permitiría marcar distancias claras entre la organización y las personas implicadas.

"Urge una querella"

"Urge una querella, que se querelle la organización con quienes en nombre del PSOE, han abusado de nuestra confianza. Evitar que pueda haber una imputación al conjunto de la organización lo cual sería probablemente lo más grave de lo que yo recuerde", ha reconocido Page.

Para García-Page, resulta esencial "trazar una línea divisoria" que proteja la credibilidad del PSOE, y evite un mayor desgaste político. Ha alertado de que el contexto actual favorece la desconfianza ciudadana, y de que existe el peligro de que se extienda la idea de que todo estaba consentido o conocido.

Respecto a las explicaciones ofrecidas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el dirigente regional ha evitado profundizar en valoraciones concretas, y ha recordado que el asunto continúa bajo investigación judicial, con parte del procedimiento aún reservado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El experto en Inteligencia Fernando Cocho explica el dispositivo de seguridad para la visita a España del Papa León XIV: "La línea del atentado yihadista nunca se descarta"

Fernando Cocho, analista de Seguridad e Inteligencia

Publicidad

España

Mercedes González

Quién es Mercedes González, la delegada del Gobierno que pasó a ser directora de la Guardia Civil

Imagen del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez

Pedro Sánchez garantiza, "por activa y pasiva", que no habrá un 'superdomingo' electoral

Page

Page ve factible que Sánchez desconociera el caso Leire Díez y exige al PSOE actuar con contundencia

Cuaderno Leire
Leire Díez

La libreta de Leire Díez sale a la luz: reuniones, nombres de políticos, empresarios y apuntes sobre algunos de los casos judiciales

Cristina Narbona
Fiscalía

Anticorrupción pide que Cristina Narbona declare como testigo en el caso Leire Díez tras los mensajes hallados por la UCO

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, sobre el 'caso Leire Díez': "Ni nunca avalé, ni nunca tuve información ni conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado"

El presidente del Gobierno asegura no haber tenido conocimiento sobre lo sucedido en la trama.

Imagen del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán
Cerdán

Santos Cerdán ataca a la UCO: "El objetivo no es investigar delitos, es destrozar personas que sectores del Estado perciben como molestos"

El exsecretario de Organización del PSOE ha emitido un comunicado rompiendo su silencio.

Fernando Cocho, analista de Seguridad e Inteligencia

El experto en Inteligencia Fernando Cocho explica el dispositivo de seguridad para la visita a España del Papa León XIV: "La línea del atentado yihadista nunca se descarta"

Marlaska atendiendo a los medios

Marlaska marca distancia con Mercedes González: "En ningún momento me dijo que hubiera mantenido ninguna reunión con Leire Díez"

Olaya Salardón

Olaya Salardón, sobre el comunicado de la directora general de la Guardia Civil: "La transparencia es la única vía"

Publicidad