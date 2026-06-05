Page ve factible que Sánchez desconociera el caso Leire Díez y exige al PSOE actuar con contundencia

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado que no puede descartarse que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no tuviera "conocimiento previo del llamado caso Leire Díez". Durante un acto institucional celebrado en Toledo con motivo del Día del Pueblo Gitano, el dirigente autonómico ha admitido que, en estructuras políticas complejas, es posible que los máximos responsables no estén al corriente de todos los movimientos que se producen a su alrededor.

García-Page ha explicado que la política implica equipos amplios y múltiples niveles de responsabilidad, lo que puede dificultar que determinada información llegue de inmediato a la cúspide. En ese sentido, ha reconocido que él mismo, en su trayectoria, no siempre ha estado al tanto de cada asunto interno.

No obstante, ha advertido del riesgo que supondría que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pudiera verse afectado judicialmente como organización. A su juicio, una hipotética imputación del partido sería un hecho de enorme gravedad, y profundamente injusto para la mayoría de militantes y cargos públicos, que no tienen relación con los hechos investigados.

El presidente castellanomanchego ha reclamado una reacción firme por parte de la dirección socialista. En concreto, ha defendido que la formación interponga acciones legales contra quienes, presuntamente, hayan utilizado el nombre del partido para cometer irregularidades. Considera que esa iniciativa permitiría marcar distancias claras entre la organización y las personas implicadas.

"Urge una querella"

"Urge una querella, que se querelle la organización con quienes en nombre del PSOE, han abusado de nuestra confianza. Evitar que pueda haber una imputación al conjunto de la organización lo cual sería probablemente lo más grave de lo que yo recuerde", ha reconocido Page.

Para García-Page, resulta esencial "trazar una línea divisoria" que proteja la credibilidad del PSOE, y evite un mayor desgaste político. Ha alertado de que el contexto actual favorece la desconfianza ciudadana, y de que existe el peligro de que se extienda la idea de que todo estaba consentido o conocido.

Respecto a las explicaciones ofrecidas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el dirigente regional ha evitado profundizar en valoraciones concretas, y ha recordado que el asunto continúa bajo investigación judicial, con parte del procedimiento aún reservado.

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