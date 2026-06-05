Santos Cerdán ataca a la UCO: "El objetivo no es investigar delitos, es destrozar personas que sectores del Estado perciben como molestos"

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, imputado en el caso Koldo y situado por la UCO como una de las personas que habría dirigido la trama Leire Díez, ha roto su silencio y ha emitido un comunicado atacando a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Cerdán ha manifestado su "más absoluta y radical negativa de cualquier hecho delictivo que se atribuya en este procedimiento". Ha explicado que por su parte "no existe relación orgánica alguna, y mucho menos de superioridad, con el llamado grupo Hirurok o cualquier otra trama" que sea objeto de investigación, así como mensajes o comunicaciones que hayan sido enviados por él.

Recuerda que "hace justo un año", la UCO publicó un informe donde, según él, fue "objeto de una campaña mediática parecida instada por otra actuación de esta misma unidad de la Policía Judicial que comportó incluso mi ingreso en prisión bajo la acusación de haber cobrado un mínimo de 5 millones de euros".

El exsecretario socialista ha sido tajante al asegurar que "el objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas", es decir, "el prestigio, nombre, y honorabilidad de determinados ciudadanos que sectores del Estado perciben como molestos".

La UCO usa una "metodología inversa"

Por ello manifiesta que utilizan una "metodología inversa", ya que, para él, "no inician una investigación sobre hechos concretos con apariencia delictiva y luego busca sus responsables", sino que "seleccionan objetos y luego se dirigen operaciones abiertas" con el fin de "encontrar 'algo' que pueda ensuciar su imagen y minar su credibilidad pública".

Asimismo concluye en que "solo así se puede entender que mi nombre vaya circulando sucesiva y progresivamente en distintos temas", como la trama de las mascarillas, la de obra pública, financiación ilegal del PSE, Hirurok, la Sepi "y lo que haga falta".

Santos Cerdán reivindica su "inocencia" así como "la necesidad de proteger su presunción como un valor esencial en una sociedad democrática" y anuncia que no responderá a las preguntas de los medios de comunicación que puedan surgir tanto en la calle como en la puerta de su domicilio, señalando que estas actuaciones "quizás puede evaluarse la necesidad de acosarme, a mi y a mi familia, permanentemente cámara en mano".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.