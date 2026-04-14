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El 'CIS andaluz' da la "casi" mayoría absoluta para el PP de Juanma Moreno en las próximas elecciones

El 'CIS andaluz' avanza, en su último sondeo, la posible, aún no asegurada, mayoría absoluta del Partido Popular y el mínimo histórico del PSOE.

Juanma Moreno interviene en la reuni&oacute;n de la Junta Directiva Auton&oacute;mica del PP en Sevilla

Juanma Moreno interviene en la reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP en SevillaEUROPAPRESS

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Anna Martín
Publicado:

A poco más de un mes de laselecciones autonómicas andaluzas del 17 de mayo, el barómetro de la Fundación Centra, conocido como 'CIS andaluz', publicado este martes, pronostica que, si se celebrasen hoy las elecciones, el PP de Juanma Moreno obtendría entre 54 y 57 escaños.

Ante esta predicción, elaborada a partir de 3.600 entrevistas realizadas entre el 27 de febrero y el 12 de marzo de 2026, la mayoría absoluta de los populares no puede darse por sentada. Los de Moreno tienen un pie dentro y otro fuera de garantizar su investidura sin tener que recurrir a ningún apoyo externo, para lo que necesitarían alcanzar los 55 de los 109 escaños.

Los actuales resultadosse distancian de los del sondeo de la Fundación Centra en su edición del pasado mes de diciembre, que reflejaban un mayor grado de incertidumbre para el Partido Popular, dándole una horquilla de entre 53 y 55 diputados, que le dificultaban un poco más la mayoría absoluta.

Reparto de los votos

El PSOE, en contraste, siendo el partido que más votos pierde, caería más de tres puntos con respecto a las elecciones de 2022 (21%) y conseguiría entre 26 y 27 diputados, lo cual significaría su mínimo histórico, y lo situaría a casi 22 puntos de distancia del PP.

Vox, por su lado, mejoraría y conseguiría entre 17 y 20 diputados, hasta 6 más de los que tiene actualmente. Por Andalucía podría mejorar ligeramente para conseguir entre 5 y 6 diputados y Adelante Andalucía podría pasar de los 2 que posee a los 3 diputados.

Moreno aprueba

Al contrario del último barómetro, en el que los encuestados suspendían la gestión del presidente de la Junta, ahora Moreno es el único que aprueba con un 45,7%, porcentaje de los que califican su gestión como buena y muy buena, situándolo como el preferido por el 39,9% como presidente de la Junta. Seguido de María Jesús Montero, que consigue un 17,6% de la preferencia, a pesar de ser la peor valorada.

El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, con un 6,5%, continúa este ranking seguido de José Ignacio García de Adelante (4,8%) y el candidato de Vox, Manuel Gavira (4,8%).

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