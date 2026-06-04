Joaquim Bosch sobre una posible imputación a Pedro Sánchez: "Si surgen nuevos datos, el juez tendría que enviar una exposición razonada al Supremo"

Pasado el mediodía se publicó el sumario del 'caso Leire' poniendo en el foco a Santos Cerdán y Leire Díez, considerándolos como los dirigentes de la trama para "proteger los intereses del presidente del Gobierno". Para el magistrado Joaquim Bosch este documento "es especialmente relevante" ya que, lo conocido hasta el momento, "corresponde muy directamente con lo que había indicado en sus decisiones el juez e instructor".

El texto recoge conversaciones, dinero, reuniones, grabaciones que cree que puede ayudar a que la causa siga adelante y se celebre un juicio. Ha recordado los "registros muy importantes" en la sede socialista y domicilios como el de Cerdán, y a pesar de no conocer los datos recabados, no descarta que "todavía se consigan más elementos iniciaros sobre esta presunta trama delictiva".

Aunque el magistrado señala que "de unos registros se consigan unos datos, y esto lleve a posteriores entradas y registros basados en los primeros, para seguir un poco la cadena de las líneas de investigación". Y si la causa sigue adelante, el magistrado subraya que pueden aparecer nuevas imputaciones además de medidas cautelares.

Eso sí, apunta a que "sería muy aventurado", ya que se trataría de "una medida excepcional". En el caso de dictar prisión provisional "siempre, de forma excepcional cuando sea estrictamente necesario, porque hay riesgo de destrucción de pruebas o hay riesgo de fuga u otros requisitos que están marcados en la ley".

¿Llamado a declarar?

El sumario también recoge varios mensajes entre Leire Díez y el resto de los fontaneros socialistas, en los que dicen de ejecutar acciones "por orden del uno". La UCO infiere que ese "one" "solo" puede ser Sánchez. El magistrado afirma que lo "relevante son los datos objetivos indiciarios que están en esos informes" que constan de "grabaciones, de dinero que se mueve y que aparentemente parte de la sede del PSOE".

"En todos estos datos, en principio, no aparece ningún vínculo de la trama con Pedro Sánchez, ningún vínculo directo", aclara, pero asegura que "en estos momentos sí que podría ser llamado, en un momento dado, como testigo si estos datos tienen más relevancia". Aunque para él "no sería suficiente".

Por lo que subraya que el jefe del Ejecutivo "jurídicamente podría ser llamado si hay más datos durante la investigación de los que él pueda dar respuesta, de los que pueda informar y de los que pueda tener conocimiento".

¿Posible imputación?

El magistrado apunta a que el juez no ha tenido consideración a las valoraciones de los informes de la UCO "de que podía proteger al entorno de presidente", lo que lo "descartaría, al menos a fecha actual".

Sin embargo, explica que "si surgen nuevos datos, el juez instructor podría valorarse la imputación, pero obviamente no podría decidirla él, sino tendría que enviar exposición razonada al Tribunal Supremo, que sería el único órgano competente para decidir si imputara hipotéticamente al presidente del gobierno".

Para Bosch, lo ya conocido "es enormemente grave", a pesar de que "no hay indicios de financiación irregular", recordando que hay más casos en la Audiencia Nacional "que está en fase de diligencias previas, de la cual apenas tenemos información, porque probablemente hay piezas secretas en la que se está investigando".

¿Implicación del PSOE?

"Hay indicios bastante sólidos de delito en el caso Leire que implican a la propia estructura del Partido Socialista y ante ello me parece que es inadmisible que la respuesta sea que todo es una campaña del Poder Judicial, que es una conspiración política", subraya.

Es por ello por lo que el magistrado afirma que "cuando hay indicios claros de delito que pueden tener implicaciones para el partido, se impone el principio de transparencia y de rendición de cuentas a la ciudadanía", añadiendo que "lo que tenemos que hacer no es contestar con teorías conspiranoicas, sino dar explicaciones de si ese dinero fue gastado en una trama delictiva" para responder si "hubo actuaciones irregulares y que den respuesta a preguntas que se hace muy legítimamente la ciudadanía".

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